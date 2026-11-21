Kevesebben vonultak utcára Franciaországban a megélhetési költségek emelkedése és a diákok jogai miatt szervezett szombati tüntetéseken, mint egy héttel korábban. Az országos demonstrációk nagyrészt békésen zajlottak, a részvétel visszaesése pedig némi fellélegzést hozhat a kormánynak a hetek óta tartó tiltakozáshullám után.

A francia belügyminisztérium adatai szerint országszerte 82 500-an vettek részt a megmozdulásokon, közülük 21 500-an Párizsban. A szervezők ennél jóval magasabb számokat közöltek, becslésük alapján összesen 150 ezren tüntettek, a fővárosban pedig 45 ezren gyűltek össze.

Mindez érezhető visszaesést jelent a november 14-i, előző szombati demonstrációkhoz képest.

Akkor a hatóságok még 106 ezer, a szervezők pedig 200 ezer résztvevőről számoltak be országosan, miközben Párizsban a hivatalos adatok szerint is 24 ezren vonultak fel.

A közbiztonság fenntartása és a rendbontások megelőzése érdekében mintegy 70 ezer rendőrt és csendőrt vezényeltek az utcákra. Bár a megmozdulások alapvetően nyugodt mederben zajlottak, elszórtan így is előfordultak erőszakos cselekmények, többek között a dél-franciaországi Marseille-ben.

Az országon végigsöprő tiltakozáshullám még szeptemberben indult. Kezdetben a diákok követelték az iskolaépületek felújítását, a tanári létszám bővítését, valamint a felsőoktatás reformját. A megmozdulások később a megélhetési válság elleni, szélesebb körű demonstrációkká szélesedtek, amelyekhez a szakszervezetek és politikai aktivisták is csatlakoztak. A tüntetések időnként erőszakba torkolltak, különösen október 17-én, amikor a belügyminisztérium szerint mintegy 565 ezren tiltakoztak az utcákon.

Forrás: Reuters

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