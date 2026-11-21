A fejlett grafikus processzorok Kínába juttatásához három szereplőre volt szükség:

egy amerikai engedéllyel rendelkező beszállítóra,

egy szankciók alá nem eső vásárlóra

és egy földalatti csempészútvonalra.

Az első láncszemet a kínai Inspur szervergyártó kaliforniai leányvállalata jelentette. Miután az anyacéget 2023-ban az Egyesült Államok feketelistára tette, az amerikai egységet Aivres névre keresztelték át, így az továbbra is legálisan vásárolhatott az Nvidiától.

A második feltételt, vagyis a megbízható külföldi vevőt a Century Huatong nevű kínai online játékipari óriás és adatközpont-befektető segítségével teremtették meg. A vállalat kapcsolatrendszerét kihasználva felvásároltak egy tiszta előéletű szingapúri céget, amelyet Megaspeed néven felhőszolgáltatóként pozicionáltak újra. Ennek élére került a jó nyugati kapcsolatokkal rendelkező Alice Huang, aki hamarosan szoros viszonyt alakított ki az Nvidia vezérigazgatójával is. A Megaspeed átment az amerikai chipgyártó ellenőrzésén, és a régió egyik legnagyobb megrendelőjévé vált, malajziai leányvállalata ugyanis 2024 decembere és 2025 decembere között 4,6 milliárd dollár értékben importált eszközöket az Aivrestől.

A hardverek azonban nem maradtak a délkelet-ázsiai adatközpontokban.

Az indonéz rendőrség egy 2026 eleji razzia során például teljesen üres, grafikus processzorok nélküli szerverszekrényeket talált a Megaspeed helyi leányvállalatánál.

A chipek Kínába csempészésében az amerikai hatóságok szerint Hu Hsziaovej játszott központi szerepet, akit idén nyáron tartóztattak le Japánban. A férfi egy online csalások és pénzmosás miatt szankcionált kambodzsai szindikátus, a Prince Group egyik vezető figurája volt, és korábbi, online játékokhoz kötődő üzletei révén szoros kapcsolatban állt a Century Huatong vezetésével.

Jól jöttek a fedőcégek

Az online szerencsejáték-iparban kiépített, eredetileg pénzmosásra használt fedőcégek és csempészútvonalak kiválóan alkalmasnak bizonyultak a nagy értékű technológiai eszközök mozgatására. A források szerint a hálózat még egy hongkongi lízingcégeken keresztül fenntartott magánrepülőgép-flottát is bevetett az áruk fizikai szállítására, bár a Prince Group szóvivője minden vádat alaptalannak nevezett. A Kínába bejuttatott chipeket a feketepiacon az eredeti ár többszöröséért értékesítették tovább, az elosztásban pedig kulcsszerepet játszott egy olyan sanghaji vállalat, amelynek

alapításához Alice Huangnak és a Century Huatongnak is köze volt.

A többszintű céghálózat hatékony ütközőzónát biztosított a csempészek és a végfelhasználók között, amelyek sorában a legnagyobb kínai technológiai óriások is megtalálhatók. Bár a Tencent és az Alibaba is üzleti kapcsolatban áll a Century Huatonggal, arra nincs bizonyíték, hogy közvetlenül részt vettek volna az illegális kereskedelemben. Az Nvidia közölte, hogy 2025-ben tiltólistára tette a Megaspeedet, és korlátozta az Aivresnek történő értékesítést is.

A Trump-adminisztráció a héten újabb szigorításokat jelentett be annak érdekében, hogy megakadályozza a chipek Délkelet-Ázsián keresztüli Kínába áramlását. A korábbi intézkedések ellenére a feketepiac eddig rendkívül ellenállónak bizonyult. Tavaly, a kifejezetten a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű H20-as chipek korlátozása után mindössze három hónap alatt legalább egymilliárd dollár értékű csempészett Nvidia-processzort adtak el az ázsiai országban.

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