Megvan a megállapodás: ennyi lesz a minimálbér 2027-ben
A november 19-i VKF-ülésen megszületett a megállapodás a következő évi kötelező legkisebb bérekről. A felek közlése szerint a megállapodás aláírására a következő héten kerül sor.
- A kialkudott összegek alapján a minimálbér bruttó értéke 2027-ben 347 000 forint lesz, ami 7,5 százalékos emelést jelent a 2026-os 322 800 forinthoz képest.
- A garantált bérminimum ennél valamivel kisebb mértékben, 6,1 százalékkal növekszik, 373 200 forintról 396 000 forintra.
A két bérkategória emelése forintban hasonló nagyságrendű: a bruttó minimálbér havi 24 200 forinttal, a garantált bérminimum pedig 22 800 forinttal emelkedik.
A megállapodás kompromisszum eredményeként született meg. A munkáltatói és munkavállalói álláspontok a tárgyalások kezdetén jelentősen eltértek egymástól, a végleges számok kialakításakor pedig egyszerre kellett figyelembe venni a legalacsonyabb keresetűek jövedelmi helyzetét és a vállalkozások teherviselő képességét.
Mennyivel nő a nettó minimálbér 2027-ben?
A bruttó bérek emelésénél jóval nagyobb növekedést hozhat a dolgozók kézhez kapott fizetésében a jövő évre tervezett új adójóváírás.
A jelenlegi általános szabályok szerint a munkavállalók bruttó béréből 15 százalék személyi jövedelemadót (SZJA) és 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot vonnak le.
A 2027-re javasolt adójóváírás azonban érdemben mérsékelheti a legalacsonyabb keresetűek személyijövedelemadó-terhét.
A minimálbéren foglalkoztatottak esetében 15-ről 9 százalékra csökkentené a tényleges SZJA-terhet.
A 347 ezer forintos bruttó minimálbérből így 251 575 forint nettó fizetés maradhatna a munkavállalóknál. Ez a 2026-os 214 662 forintos nettó minimálbérhez képest havi 36 913 forintos növekedés, vagyis 17,2 százalékos nettó béremelkedés.
Vagyis a minimálbéresek kézhez kapott fizetése több mint kétszer akkora arányban emelkedhet, mint a bruttó bérük.
|A minimálbér összegének alakulása
|Év
|Minimálbér-emelési ütem (bruttó, %)
|Bruttó minimálbér összege (ezer Ft)
|Minimálbér-emelési ütem (nettó, %)
|Nettó minimálbér összege (ezer Ft)
|Nettó minimálbér emelkedés (ezer Ft, év/év)
|2018
|8,0%
|138
|8,0%
|92
|7
|2019
|8,0%
|149
|8,0%
|99
|7
|2020
|8,0%
|161
|8,0%
|107
|8
|2021
|4,0%
|167,4
|4,1%
|111,3
|4,4
|2022
|19,5%
|200,0
|19,5%
|133,0
|21,7
|2023
|16,0%
|232,0
|16,0%
|154,3
|21,3
|2024
|15,0%
|266,8
|15,0%
|177,4
|23,1
|2025
|9,0%
|290,8
|9,0%
|193,4
|16,0
|2026
|11,0%
|322,8
|11,0%
|214,7
|21,3
|2027
|7,5%
|373,0
|17,2%
|251,6
|36,9
|Forrás: Portfolio
Garantált bérminimum 2027: 396 ezer forint lesz a bruttó, mennyi a nettó?
A garantált bérminimum esetében szintén jelentős nettó béremelkedés jöhet, bár az új adójóváírásból kisebb mértékben részesülnek az érintett munkavállalók, mint a minimálbéresek.
A 2027-es garantált bérminimum bruttó összege 396 000 forintra emelkedik, ami 22 800 forintos, 6,1 százalékos növekedés a 2026-os 373 200 forinthoz képest.
Az új adójóváírás azonban ebben az esetben is mérsékli az SZJA-terhet. A kedvezmény összege a minimálbér feletti kereseteknél fokozatosan csökken, így a garantált bérminimumot keresők is érdemi adócsökkentést kaphatnak.
A számítás szerint a 396 ezer forintos bruttó garantált bérminimum mellett a nettó fizetés 281 220 forint lehet. Ez a 2026-os 248 178 forinthoz képest havi 33 042 forintos növekedést jelent, ami 13,3 százalékos nettó béremelkedésnek felel meg.
A garantált bérminimumot keresők tehát a bruttó bérük 6,1 százalékos emelése mellett több mint kétszer ekkora nettó növekedést tapasztalhatnak.
|A garantált bérminimum összegének alakulása
|Év
|Garantált bérminimum emelési ütem (bruttó, %)
|Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft)
|Garantált bérminimum emelési ütem (nettó%)
|Garantált bérminimum nettó összege (ezer Ft)
|Garantált bérminimum emelkedése (nettó, ezer Ft, év/év)
|2018
|12%
|181
|12,0%
|120
|13
|2019
|8,0%
|195
|8,0%
|130
|10
|2020
|8,0%
|211
|8,0%
|140
|10
|2021
|3,8%
|219
|3,9%
|145,6
|5,52
|2022
|18,7%
|260
|18,8%
|172,9
|27,3
|2023
|14,0%
|296
|14,0%
|197,1
|24,2
|2024
|10,0%
|326
|10,0%
|216,8
|19,7
|2025
|7,0%
|349
|7,0%
|232,0
|15,2
|2026
|7,0%
|373
|7,0%
|248,2
|16,3
|2027
|6,1%
|396
|13,3%
|281,2
|33,0
|Forrás: Portfolio
Minimálbér és garantált bérminimum: így változik a nettó fizetés
A két kötelező legkisebb bér esetében a bruttó és nettó emelkedés közötti különbség legfontosabb magyarázata az új adójóváírás.
A minimálbéresek a maximális kedvezményben részesülnének, míg a magasabb keresetű garantált bérminimumot kapók esetében már kisebb összegű jóváírás érvényesülhet.
A számítások az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalókra vonatkoznak. A 2027-es nettó értékek az új adójóváírás tervezett szabályainak megvalósulását feltételezik.
A versenyszférában 5 százalékos általános bérajánlás is született
A minimálbér és a garantált bérminimum összegéről szóló megállapodás mellett a munkáltatói és a munkavállalói oldal 5 százalékos általános bérajánlást is megfogalmazott a versenyszférára.
Ez a megállapodás egy másik fontos eleme: miközben a kötelező legkisebb bérek 7,5, illetve 6,1 százalékkal emelkednek, a versenyszféra egészére vonatkozó általános bérajánlás ennél mérsékeltebb növekedést irányoz elő.
Az általános bérajánlást ugyanakkor nem szabad összekeverni a kötelező minimálbér-emeléssel. Az előbbi a vállalatok bérpolitikájához ad iránymutatást, míg
a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabályban rögzített kötelező alsó bérszintet jelent.
A kompromisszumos megállapodás mögött az a szándék áll, hogy a legalacsonyabb keresetűek érdemi jövedelemnövekedéshez jussanak, miközben a vállalkozások számára is kezelhető maradjon a bérköltségek emelkedése.
Mi a különbség a minimálbér és a garantált bérminimum között?
Magyarországon két különböző kötelező legkisebb munkabér van érvényben. Az általános minimálbér a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó alapvető bérminimum.
A garantált bérminimum ennél magasabb kötelező bérszint, amely azokban a munkakörökben alkalmazandó, amelyek betöltéséhez legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség szükséges.
A különbség tehát nem egyszerűen a munkavállaló végzettségétől függ: az adott munkakör képesítési követelménye a meghatározó. Egy érettségivel vagy szakképesítéssel rendelkező dolgozó is kaphat minimálbért, ha az általa betöltött munkakör nem igényel magasabb végzettséget.
A két kötelező bérszint a teljes munkaidőre meghatározott havi összeg, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a bérminimum a munkaidővel arányosan változik.
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Ennyi lesz a bruttó és nettó minimálbér.
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