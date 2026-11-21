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Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) háromoldalú egyeztetésén a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői megállapodtak a jövő évi béremelésről. A minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékos növekedéssel 396 ezer forintra nő. A nettó bérek az szja-csökkentés miatt ennél nagyobb mértékben emelkedhetnek: a minimálbéresek kézhez kapott fizetése 17,2 százalékkal, a garantált bérminimumot keresőké 13,3 százalékkal lehet magasabb.

Megvan a megállapodás: ennyi lesz a minimálbér 2027-ben

A november 19-i VKF-ülésen megszületett a megállapodás a következő évi kötelező legkisebb bérekről. A felek közlése szerint a megállapodás aláírására a következő héten kerül sor.

A kialkudott összegek alapján a minimálbér bruttó értéke 2027-ben 347 000 forint lesz, ami 7,5 százalékos emelést jelent a 2026-os 322 800 forinthoz képest.

A garantált bérminimum ennél valamivel kisebb mértékben, 6,1 százalékkal növekszik, 373 200 forintról 396 000 forintra.

A két bérkategória emelése forintban hasonló nagyságrendű: a bruttó minimálbér havi 24 200 forinttal, a garantált bérminimum pedig 22 800 forinttal emelkedik.

A megállapodás kompromisszum eredményeként született meg. A munkáltatói és munkavállalói álláspontok a tárgyalások kezdetén jelentősen eltértek egymástól, a végleges számok kialakításakor pedig egyszerre kellett figyelembe venni a legalacsonyabb keresetűek jövedelmi helyzetét és a vállalkozások teherviselő képességét.

Mennyivel nő a nettó minimálbér 2027-ben?

A bruttó bérek emelésénél jóval nagyobb növekedést hozhat a dolgozók kézhez kapott fizetésében a jövő évre tervezett új adójóváírás.

A jelenlegi általános szabályok szerint a munkavállalók bruttó béréből 15 százalék személyi jövedelemadót (SZJA) és 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot vonnak le.

A 2027-re javasolt adójóváírás azonban érdemben mérsékelheti a legalacsonyabb keresetűek személyijövedelemadó-terhét.

A minimálbéren foglalkoztatottak esetében 15-ről 9 százalékra csökkentené a tényleges SZJA-terhet.

A 347 ezer forintos bruttó minimálbérből így 251 575 forint nettó fizetés maradhatna a munkavállalóknál. Ez a 2026-os 214 662 forintos nettó minimálbérhez képest havi 36 913 forintos növekedés, vagyis 17,2 százalékos nettó béremelkedés.

Vagyis a minimálbéresek kézhez kapott fizetése több mint kétszer akkora arányban emelkedhet, mint a bruttó bérük.

A minimálbér összegének alakulása Év Minimálbér-emelési ütem (bruttó, %) Bruttó minimálbér összege (ezer Ft) Minimálbér-emelési ütem (nettó, %) Nettó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér emelkedés (ezer Ft, év/év) 2018 8,0% 138 8,0% 92 7 2019 8,0% 149 8,0% 99 7 2020 8,0% 161 8,0% 107 8 2021 4,0% 167,4 4,1% 111,3 4,4 2022 19,5% 200,0 19,5% 133,0 21,7 2023 16,0% 232,0 16,0% 154,3 21,3 2024 15,0% 266,8 15,0% 177,4 23,1 2025 9,0% 290,8 9,0% 193,4 16,0 2026 11,0% 322,8 11,0% 214,7 21,3 2027 7,5% 373,0 17,2% 251,6 36,9 Forrás: Portfolio

Garantált bérminimum 2027: 396 ezer forint lesz a bruttó, mennyi a nettó?

A garantált bérminimum esetében szintén jelentős nettó béremelkedés jöhet, bár az új adójóváírásból kisebb mértékben részesülnek az érintett munkavállalók, mint a minimálbéresek.

A 2027-es garantált bérminimum bruttó összege 396 000 forintra emelkedik, ami 22 800 forintos, 6,1 százalékos növekedés a 2026-os 373 200 forinthoz képest.

Az új adójóváírás azonban ebben az esetben is mérsékli az SZJA-terhet. A kedvezmény összege a minimálbér feletti kereseteknél fokozatosan csökken, így a garantált bérminimumot keresők is érdemi adócsökkentést kaphatnak.

A számítás szerint a 396 ezer forintos bruttó garantált bérminimum mellett a nettó fizetés 281 220 forint lehet. Ez a 2026-os 248 178 forinthoz képest havi 33 042 forintos növekedést jelent, ami 13,3 százalékos nettó béremelkedésnek felel meg.

A garantált bérminimumot keresők tehát a bruttó bérük 6,1 százalékos emelése mellett több mint kétszer ekkora nettó növekedést tapasztalhatnak.

A garantált bérminimum összegének alakulása Év Garantált bérminimum emelési ütem (bruttó, %) Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft) Garantált bérminimum emelési ütem (nettó%) Garantált bérminimum nettó összege (ezer Ft) Garantált bérminimum emelkedése (nettó, ezer Ft, év/év) 2018 12% 181 12,0% 120 13 2019 8,0% 195 8,0% 130 10 2020 8,0% 211 8,0% 140 10 2021 3,8% 219 3,9% 145,6 5,52 2022 18,7% 260 18,8% 172,9 27,3 2023 14,0% 296 14,0% 197,1 24,2 2024 10,0% 326 10,0% 216,8 19,7 2025 7,0% 349 7,0% 232,0 15,2 2026 7,0% 373 7,0% 248,2 16,3 2027 6,1% 396 13,3% 281,2 33,0 Forrás: Portfolio

Minimálbér és garantált bérminimum: így változik a nettó fizetés

A két kötelező legkisebb bér esetében a bruttó és nettó emelkedés közötti különbség legfontosabb magyarázata az új adójóváírás.

A minimálbéresek a maximális kedvezményben részesülnének, míg a magasabb keresetű garantált bérminimumot kapók esetében már kisebb összegű jóváírás érvényesülhet.

A számítások az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalókra vonatkoznak. A 2027-es nettó értékek az új adójóváírás tervezett szabályainak megvalósulását feltételezik.

A versenyszférában 5 százalékos általános bérajánlás is született

A minimálbér és a garantált bérminimum összegéről szóló megállapodás mellett a munkáltatói és a munkavállalói oldal 5 százalékos általános bérajánlást is megfogalmazott a versenyszférára.

Ez a megállapodás egy másik fontos eleme: miközben a kötelező legkisebb bérek 7,5, illetve 6,1 százalékkal emelkednek, a versenyszféra egészére vonatkozó általános bérajánlás ennél mérsékeltebb növekedést irányoz elő.

Az általános bérajánlást ugyanakkor nem szabad összekeverni a kötelező minimálbér-emeléssel. Az előbbi a vállalatok bérpolitikájához ad iránymutatást, míg

a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabályban rögzített kötelező alsó bérszintet jelent.

A kompromisszumos megállapodás mögött az a szándék áll, hogy a legalacsonyabb keresetűek érdemi jövedelemnövekedéshez jussanak, miközben a vállalkozások számára is kezelhető maradjon a bérköltségek emelkedése.

Mi a különbség a minimálbér és a garantált bérminimum között?

Magyarországon két különböző kötelező legkisebb munkabér van érvényben. Az általános minimálbér a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó alapvető bérminimum.

A garantált bérminimum ennél magasabb kötelező bérszint, amely azokban a munkakörökben alkalmazandó, amelyek betöltéséhez legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség szükséges.

A különbség tehát nem egyszerűen a munkavállaló végzettségétől függ: az adott munkakör képesítési követelménye a meghatározó. Egy érettségivel vagy szakképesítéssel rendelkező dolgozó is kaphat minimálbért, ha az általa betöltött munkakör nem igényel magasabb végzettséget.

A két kötelező bérszint a teljes munkaidőre meghatározott havi összeg, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a bérminimum a munkaidővel arányosan változik.

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