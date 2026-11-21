Fennállása óta először nyitották meg a 2008-ban épült Cigándi-tározó zsilipjeit, hogy a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva közel kétmillió köbméter vizet juttassanak vissza a tájba – jelentette be Facebook-oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tározót eredetileg árvízvédelmi célokra építették, az elmúlt 18 évben azonban egyszer sem vették igénybe, még árvízi védekezés során sem.

A szakemberek szombat reggel nyitották meg a zsilipeket, így a Tisza vize első alkalommal jut be a létesítménybe. A mostani beavatkozás célja ugyanakkor nem az árvízi védekezés, hanem

a víz visszatartása és a környező területek vízpótlása.

A tározóba érkező vizet továbbvezetik a Bodrogköz csatornarendszerébe, ahol a nyári szárazság miatt számos kisebb csatorna kiszáradt. A vízpótlás ezeknek a területeknek az újranedvesítését szolgálja.

A Bodrogköz megtelik élettel

– fogalmazott a miniszter a beavatkozásról közzétett videójában.

Gajdos László szerint a zsilipnyitás szemléletváltást jelent a vízgazdálkodásban: a Tisza magasabb vízállását ezúttal arra használják fel, hogy a folyóból származó vizet a környező tájba vezessék, ahelyett, hogy kizárólag az árvízi védekezés szempontjai érvényesülnének.

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