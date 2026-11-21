Kert Attilát választotta az MRTV új vezérigazgatójának a Független Közmédia Testület (FKT) – jelentette be szombaton Bayer Judit, a testület elnöke.
A döntés a két legesélyesebb jelölt második meghallgatását követően született meg. A testület szerint Kert Attila nagyobb vezetői tapasztalattal rendelkezik a médiaszervezetek irányításában, elképzeléseinek megvalósítása pedig szilárdabb alapokon nyugszik, mint versenytársáé. Gazdálkodási terveit is meggyőzőbbnek ítélték a közmédia hosszú távú működése szempontjából.
Bayer Judit elmondta, hogy a két döntőbe jutott jelölt, Kert Attila és Szabó Stein Imre között rendkívül szoros volt a verseny. Mindketten kiváló vezetői képességekről tettek tanúbizonyságot, magas színvonalú pályázatot nyújtottak be, és a második meghallgatáson valamennyi feltett kérdésre érdemben válaszoltak.
A testület korábban azt ígérte, hogy amennyiben a második meghallgatás után megváltoztatja a jelöltek korábbi sorrendjét, nyilvánosan megindokolja a döntését. Bayer Judit ennek megfelelően ismertette, milyen szempontok alapján választották végül Kert Attilát.
A testület többsége arra a következtetésre jutott, hogy Kert Attila koncepciója biztosabb alapokon áll, médiaszervezetek vezetésében szerzett tapasztalata kiterjedtebb, gazdálkodási tervei pedig nagyobb biztonságot nyújtanak a közmédia jövőbeli működéséhez.
A testület elnöke a kiválasztási eljárás jelentőségéről is beszélt. Meggyőződése szerint a folyamatnak európai szinten is lehet hatása, nemcsak annak függetlensége és átláthatósága, hanem a pályázatokban megmutatkozó szellemi és alkotói értékek miatt is.
Bayer Judit úgy fogalmazott, hogy
az újjászületett magyar demokrácia bebizonyította, képes az egyik legfontosabb demokratikus intézmény, a közmédia gyökeres megújítására.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az intézmény átalakulása nem az új vezérigazgató megválasztásával kezdődött. A július 7. óta működő átmeneti vezetés és a közmédia munkatársai az elmúlt hónapokban a szervezet történetének egyik legnehezebb feladatát végezték el. Mint mondta, egy éveken át propagandagépezetként működő intézményt vettek át, és a műsorszolgáltatás megszakítása nélkül kezdték meg a független közszolgálati média alapjainak megteremtését.
Az elnök beszámolója szerint jelenleg is zajlik a közmédia működésének átvilágítása és a párhuzamosságok felszámolása. Állítása szerint javult a hírszolgáltatás, és folyamatosan növekszik a közmédia által nyújtott közszolgálati érték. Kiemelte, hogy mindeközben a nézők és hallgatók egyetlen napra sem maradtak műsorszolgáltatás nélkül.
Bayer Judit szerint Kert Attila erre a munkára építhet majd. A testület egyúttal köszönetet mondott az átmeneti vezetésnek és a közmédia dolgozóinak az elmúlt hónapokban végzett munkájukért.
Hosszú kiválasztási folyamat előzte meg a döntést
A közmédia új vezérigazgatójának megválasztását többfordulós pályázati eljárás előzte meg. A vezetői posztra összesen 27 jelentkező nyújtott be pályázatot, közülük 14-et talált megfelelőnek a Független Közmédia Testület.
A kiválasztott pályázókat személyesen is meghallgatták: csütörtökön nyolc, pénteken további hat jelölt válaszolt a testület kérdéseire. A meghallgatásokon elsősorban a közmédia gazdálkodásának átalakítása került előtérbe. A jelölteket többek között a költségcsökkentési lehetőségekről, az esetleges létszámleépítésekről, a jelentős kiadással járó sportközvetítési jogok kezeléséről, valamint az online és digitális fejlesztésekről kérdezték.
Az egyik pályázó, Dávid-Joó Zsanett, az M1 műsorvezetője a meghallgatásán visszalépett a jelöltségtől.
A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a testület 6:1 arányban döntött. A további helyezésekről is beszámoltak: a harmadik Füzer András, a negyedik Pap Réka Kinga lett.
Az új vezérigazgató megbízatásának pontos kezdőnapjáról és a további lépésekről a következő napokban tájékoztatják a nyilvánosságot. A tervek szerint hétfőn 13 óra 30 perckor újabb sajtótájékoztatót tartanak, amelyen Kert Attila is részt vehet, erről azonban még egyeztetnek vele.
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