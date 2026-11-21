Kert Attila lesz az MRTV új vezérigazgatója, miután a Független Közmédia Testület a jelöltek második meghallgatását követően mellette döntött. Bayer Judit, a testület elnöke szerint a két pályázó között szoros volt a verseny, Kert Attila azonban nagyobb tapasztalattal rendelkezik médiaszervezetek vezetésében, gazdálkodási tervei pedig nagyobb biztonságot jelentenek a közmédia számára. Az elnök úgy véli, hogy a független és átlátható kiválasztási eljárásnak európai szinten is lehet hatása. Hozzátette, hogy az új vezető a július 7. óta működő átmeneti vezetés munkájára építhet, amely egy korábban propagandagépezetként működő intézmény megújítását kezdte meg. Kert Attila megbízatásának részleteiről hétfőn tartanak sajtótájékoztatót.

Kert Attilát választotta az MRTV új vezérigazgatójának a Független Közmédia Testület (FKT) – jelentette be szombaton Bayer Judit, a testület elnöke.

A döntés a két legesélyesebb jelölt második meghallgatását követően született meg. A testület szerint Kert Attila nagyobb vezetői tapasztalattal rendelkezik a médiaszervezetek irányításában, elképzeléseinek megvalósítása pedig szilárdabb alapokon nyugszik, mint versenytársáé. Gazdálkodási terveit is meggyőzőbbnek ítélték a közmédia hosszú távú működése szempontjából.

Bayer Judit elmondta, hogy a két döntőbe jutott jelölt, Kert Attila és Szabó Stein Imre között rendkívül szoros volt a verseny. Mindketten kiváló vezetői képességekről tettek tanúbizonyságot, magas színvonalú pályázatot nyújtottak be, és a második meghallgatáson valamennyi feltett kérdésre érdemben válaszoltak.

A testület korábban azt ígérte, hogy amennyiben a második meghallgatás után megváltoztatja a jelöltek korábbi sorrendjét, nyilvánosan megindokolja a döntését. Bayer Judit ennek megfelelően ismertette, milyen szempontok alapján választották végül Kert Attilát.

A testület többsége arra a következtetésre jutott, hogy Kert Attila koncepciója biztosabb alapokon áll, médiaszervezetek vezetésében szerzett tapasztalata kiterjedtebb, gazdálkodási tervei pedig nagyobb biztonságot nyújtanak a közmédia jövőbeli működéséhez.

A testület elnöke a kiválasztási eljárás jelentőségéről is beszélt. Meggyőződése szerint a folyamatnak európai szinten is lehet hatása, nemcsak annak függetlensége és átláthatósága, hanem a pályázatokban megmutatkozó szellemi és alkotói értékek miatt is.

Bayer Judit úgy fogalmazott, hogy

az újjászületett magyar demokrácia bebizonyította, képes az egyik legfontosabb demokratikus intézmény, a közmédia gyökeres megújítására.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az intézmény átalakulása nem az új vezérigazgató megválasztásával kezdődött. A július 7. óta működő átmeneti vezetés és a közmédia munkatársai az elmúlt hónapokban a szervezet történetének egyik legnehezebb feladatát végezték el. Mint mondta, egy éveken át propagandagépezetként működő intézményt vettek át, és a műsorszolgáltatás megszakítása nélkül kezdték meg a független közszolgálati média alapjainak megteremtését.

Az elnök beszámolója szerint jelenleg is zajlik a közmédia működésének átvilágítása és a párhuzamosságok felszámolása. Állítása szerint javult a hírszolgáltatás, és folyamatosan növekszik a közmédia által nyújtott közszolgálati érték. Kiemelte, hogy mindeközben a nézők és hallgatók egyetlen napra sem maradtak műsorszolgáltatás nélkül.

Bayer Judit szerint Kert Attila erre a munkára építhet majd. A testület egyúttal köszönetet mondott az átmeneti vezetésnek és a közmédia dolgozóinak az elmúlt hónapokban végzett munkájukért.

Hosszú kiválasztási folyamat előzte meg a döntést

A közmédia új vezérigazgatójának megválasztását többfordulós pályázati eljárás előzte meg. A vezetői posztra összesen 27 jelentkező nyújtott be pályázatot, közülük 14-et talált megfelelőnek a Független Közmédia Testület.

A kiválasztott pályázókat személyesen is meghallgatták: csütörtökön nyolc, pénteken további hat jelölt válaszolt a testület kérdéseire. A meghallgatásokon elsősorban a közmédia gazdálkodásának átalakítása került előtérbe. A jelölteket többek között a költségcsökkentési lehetőségekről, az esetleges létszámleépítésekről, a jelentős kiadással járó sportközvetítési jogok kezeléséről, valamint az online és digitális fejlesztésekről kérdezték.

Az egyik pályázó, Dávid-Joó Zsanett, az M1 műsorvezetője a meghallgatásán visszalépett a jelöltségtől.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a testület 6:1 arányban döntött. A további helyezésekről is beszámoltak: a harmadik Füzer András, a negyedik Pap Réka Kinga lett.

Az új vezérigazgató megbízatásának pontos kezdőnapjáról és a további lépésekről a következő napokban tájékoztatják a nyilvánosságot. A tervek szerint hétfőn 13 óra 30 perckor újabb sajtótájékoztatót tartanak, amelyen Kert Attila is részt vehet, erről azonban még egyeztetnek vele.