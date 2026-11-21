A hét utolsó napján érkező légörvény pályája a hét közben átvonult ciklonénál délebbre húzódik, emellett a légoszlop kicsapódható víztartalma is alacsonyabb lesz a korábbinál.

Ennek következtében most jóval kisebb területen hullik majd 10 millimétert meghaladó eső

- írja a HungaroMet friss előrejelzése.

A csapadékhullás vasárnap a déli óráktól, délnyugat felől kezdődik. A területi eloszlás ugyanakkor rendkívül egyenlőtlen lesz, mivel az előrejelzés szerint "számottevő mennyiség csak az ország déli felén várható", miközben az északi vármegyékben egyáltalán nem, vagy csak alig fog esni.

Az esőzést követően jelentős változás áll be térségünk időjárásában.

A ciklon hátoldalán bezúdul a Kárpát-medencébe a hideg, sarkvidéki eredetű levegő, hétfőn északkeleten már síkvidéken is lehetnek hózáporok

– hívta fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat a várható fordulatra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images