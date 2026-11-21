A volt főtisztviselő holttestére toszkánai vidéki házában találtak rá, miután a családtagjai nem tudták elérni, és értesítették a hatóságokat. Az ANSA hírügynökség beszámolója szerint a helyszínen egyéb dokumentumok mellett a hozzátartozóknak címzett búcsúleveleket is találtak, a területileg illetékes grossetói ügyészség pedig öngyilkosságban való közreműködés gyanújával indított vizsgálatot.
Alig egy héttel a tragédia előtt a szicíliai Caltanissetta ügyészsége De Gennaro házi őrizetbe helyezését indítványozta. A vád szerint
a volt rendőrfőnök hátráltatni próbálta azt a nyomozást, amely a Paolo Borsellino és öt testőre életét követelő, 1992-es palermói pokolgépes merénylet körülményeit vizsgálja.
Bár a bíróság első fokon elutasította a kényszerintézkedést, az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. De Gennaro tagadta a bűnösségét, ügyvédje, Francesco Bertorotta szerint azonban védencét mélyen megrázták az általa igazságtalannak és rágalmazónak tartott vádak.
A Borsellino-gyilkosság nyomozása a modern olasz történelem egyik legvitatottabb fejezete.
A merényletet követő eredeti eljárás során hamis vallomások alapján olyan gyanúsítottakat vettek őrizetbe, akikről később kiderült, hogy ártatlanok. A hatóságok azóta is próbálják feltárni, kik és miért vitték szándékosan tévútra a korabeli vizsgálatot. A meggyilkolt bíró fia, Manfredi Borsellino megdöbbenéssel fogadta a halálhírt, és úgy fogalmazott, hogy De Gennaro távozásával az igazság egy újabb darabja veszhetett el.
Az eset komoly politikai visszhangot váltott ki Olaszországban
Giorgia Meloni miniszterelnök részvétét fejezte ki, míg több kormánypárti politikus a bizonyítékok hiányában alkalmazott, aránytalan médianyomást bírálta. Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy egy szabad és demokratikus országban az igazságszolgáltatásnak a tárgyalótermekben, nem pedig azokon kívül kell működnie.
A "Cápa" becenéven ismert De Gennaro az olasz biztonsági apparátus egyik legbefolyásosabb alakja volt, aki az 1980-as és 1990-es években kulcsszerepet játszott a szicíliai Cosa Nostra elleni fellépésben. Szorosan együttműködött a Borsellino előtt alig két hónappal meggyilkolt Giovanni Falcone vizsgálóbíróval, és ő felügyelte a hatóságokkal együttműködő ismert maffiózó, Tommaso Buscetta brazíliai kiadatását is. Később vezette a Maffiaellenes Nyomozó Igazgatóságot (DIA), 2000 és 2007 között országos rendőrfőkapitány volt, majd a titkosszolgálatok koordinációjáért felelt.
Pályafutását ugyanakkor súlyos viták is kísérték, különösen a 2001-es genovai G8-csúcs idején, ahol a rendőrség és a globalizációellenes tüntetők között véres összecsapások zajlottak le. Bár az események miatt a bírálatok kereszttüzébe került, a felelősséget végig tagadta, és a kapcsolódó büntetőperben végül felmentették. A rendvédelmi pályát elhagyva, 2013 és 2020 között az állami tulajdonú hadiipari és repüléstechnikai óriásvállalat, a Finmeccanica (a későbbi Leonardo) elnöki posztját töltötte be.
Forrás: Reuters
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Öngyilkos lett a Cosa Nostra ellen fellépő volt olasz rendőrkapitány
Azt állították, hogy akadályozta a nyomozást.
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