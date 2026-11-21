A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyonvisszaszerzési Hivatala által foganatosított intézkedés pontosan 9 090 080 000 forintra terjed ki. A hatósági lépés érinti az egykori politikus kisvárdai házát, valamint a településen működő autószalont üzemeltető cégét, a Ramiris Autó Kft.-t is.

Az intézkedés indoklása szerint

Seszták megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a vesztegetési bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonnal gazdálkodott (bűnös úton vagyonosodott), így a vele szembeni vagyonelkobzás feltételei fennállnak.

A Ramiris Autó Kft.-t érintően a cégbíróságra leadott dokumentumok szerint a zár alá vétel célja a vagyonelkobzás elősegítése, ami a zár alá vett tárgy, jelen esetben a Seszták százszázalékos üzletrésze feletti rendelkezési jogot függeszti fel. A hírt Magyar Péter miniszterelnök is megosztotta Facebook-oldalán.

A bíróság nemrég hosszabbította meg a KDNP országgyűlési képviselőjének letartóztatását. A volt nemzeti fejlesztési miniszter több mint tizenkét milliárd forintnyi jogtalan előny átvételével gyanúsítják. Ennek jelentős részét a gyanú szerint készpénzben vette át. Sesztákot szeptember végén tartóztatták le, azt követően, hogy országgyűlés a mentelmi jogának felfüggesztéséről döntött.

Múlt pénteken számoltunk be arról, hogy több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben.

Az NVVH beszámolója részletesen ismertette a vagyonrejtegetés körülményeit. A kétnapos művelet eredményeként

összesen 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót, valamint 1 257 100 amerikai dollárt vettek zár alá a hatóságok.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás