A feltételezett behatolás az Országos Bűnügyi Információs Központ (NCIC) rendszerét érintette. Ezt az adatbázist a szövetségi és a helyi bűnüldöző szervek közösen használják arra, hogy megosszák egymással az elfogatóparancsokkal és a különböző biztonsági háttérellenőrzésekkel kapcsolatos adatokat. Az FBI egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.

Donald Trump elnök a Fox News csatornának adott szombati interjújában elmondta, hogy csak nemrég értesült a támadásról. Úgy fogalmazott, hogy

az eset egyáltalán nincs ínyére, ugyanakkor az incidens révén talán olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyeket máskülönben sosem szereztek volna meg.

Nem jött jókor

Az adatbázis feltörésére rendkívül feszült helyzetben került sor, a múlt héten ugyanis informatikai leállások sorozata bénította meg az amerikai bankszektort, a légi irányítást és több más területet is. Bár a hivatalos tájékoztatás szerint ezeket az üzemzavarokat nem kibertámadások okozták, a fennakadások komoly vizsgálódást váltottak ki a törvényhozók részéről. Ezzel párhuzamosan Trump elnök a héten menesztette Sean Cairncrosst, a Fehér Ház kiberbiztonsági igazgatóját, azzal indokolva a döntést, hogy a szakember nem végezte elég jól a munkáját.

Nem ez az első alkalom a közelmúltban, hogy az amerikai belföldi hírszerzésért és biztonságért felelős szerv hackerek célpontjává válik. Szeptemberben az FBI-nak egy olyan incidenst kellett kivizsgálnia, amelynek során a ShinyHunters nevű kiberbűnözői csoport állítása szerint megszerezte a hivatal teljes személyzetének – mintegy 38 ezer embernek – az érzékeny adatait. Egy korábbi FBI-ügynök akkor arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi munkatársak fizikai biztonsága is veszélybe kerülhet, ha a személyes adataik felbukkannak az interneten, és bűnözők vagy ellenséges államok által támogatott hackerek kezébe jutnak.

Mindeközben egy másik szövetségi intézményt is támadás ért, az NBC értesülései szerint ugyanis kibertámadást hajtottak végre az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) ellen. A tárca munkatársait csütörtökön tájékoztatták arról, hogy a mezőgazdasági támogatások kifizetéséért felelős rendszert vették célba a támadók. A minisztérium a nyilvánosság előtt még nem kommentálta az esetet.

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