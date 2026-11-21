A horvát autópálya-kezelő vállalat (HAC) már megkezdte az előkészületeket az új, érintésmentes rendszerhez szükséges közlekedési táblák és berendezések telepítésére, összesen 119 díjfizető helyszínen. Az átállás elsődleges célja a forgalom gördülékenyebbé tétele, valamint a fizetőkapuknál rendszeresen kialakuló torlódások megszüntetése.
A hagyományos, sorompós fizetőfülkék helyét az út fölé épített kapuk veszik át. Ezekre kamerákat és érzékelőket szerelnek, amelyek megállás nélkül rögzítik a sztrádára felhajtó és onnan lehajtó járműveket. A közlekedők tájékozódását két különböző színnel jelölt sáv segíti majd, amelyek közül
a zöld sávokat azoknak az autósoknak tartják fenn, akik már előzetesen regisztráltak a díjfizetési rendszerbe.
A sárga sávokat azok a járművezetők vehetik igénybe, akik nem regisztráltak előre. Az ő esetükben a kamerák leolvassák a rendszámot, a sofőröknek pedig a bankkártyaadataik megadásával kell rendezniük az útdíjat,
mivel a készpénzes fizetési lehetőség teljesen megszűnik.
A 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek és az autóbuszok számára kötelező lesz az új elektronikus útdíjszedő készülék, az úgynevezett ENC fedélzeti egység használata.
A HAC a jelenlegi beszerzést kilenc részre osztotta a különböző autópálya-szakaszok szerint. Az egyik legnagyobb csomag a Sveti Rok és Ploče közötti 22 díjfizető helyet, valamint a Metković felé vezető sztrádaszakaszt foglalja magában. Az eszközök telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes társadalmi egyeztetése november 26-án zárult le, ami megnyitotta az utat a hivatalos pályáztatás elindítása előtt.
A horvát autópályák díjfizetési rendszerének átfogó modernizációja a becslések szerint 160,5 millió euróba kerül. A beruházás költségeinek nagy részét, várhatóan 115,6 millió eurót a horvát Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) forrásaiból finanszírozzák.
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