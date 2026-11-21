Enged a bíróság, napokon belül megszünteti Bús Balázs letartóztatását
Napokon belül bűnügyi felügyelet alá kerülhet és hazatérhet Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke, miután az ügyészség kezdeményezte letartóztatásának megszüntetését. A politikust egy 17 milliárd forintos támogatási botrányban hűtlen kezeléssel, az óbudai korrupciós ügyben pedig 150 millió forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítják - tudósított a Telex.
Tisza-kormány: megnyílt az uniós pénzcsap, megjött az első hitelminősítő ítélete Magyarországról
Péntek este, a tőzsdezárás után hozta nyilvánosságra döntését a Moody's, melyben bár hazánk államadósságának Baa2 besorolást változatlanul hagyta,
a kilátást viszont negatívról stabilra módosította.
A hitelminősítő szerint a tavaly májusi kormányváltás óta tett intézményi lépések érdemben csökkentették a kormányzási és jogállamisági kockázatokat, az intézet pedig elérhetőnek tartja a 2027-es költségvetés konszolidációs céljait is.
Pénteken kedvező hírek érkeztek Brüsszelből is, az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint ugyanis Magyarország a módosított helyreállítási terv 127 mérföldkövéből 126-ot teljesített, a hiányzó elem nem tartozik a jogállamisági szupermérföldkövek közé. Az előrelépéseket elismerve az Európai Bizottság rábólintott a korábban befagyasztott uniós források kifizetésére, amely az év végéig meg is történik majd. A részletekről ebben a cikkünkben számoltunk be.
Az elmúlt napok további fontos eseményei a következők voltak:
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Megszületett a 2027-es minimálbér-megállapodás: a bruttó minimálbér 347 ezer forint lesz 7,5 százalékos emeléssel, a garantált bérminimum 396 ezer forintra nő.A munkaadók és a szakszervezetek 5 százalékos ajánlott béremelésben is megállapodtak a versenyszférára.
- A kormány átalakítja a rendszerhasználati díjakat. Az üzleti tarifák 2027-től nagyjából 43–55 százalékkal olcsóbbak lesznek, a háztartási fix díj viszont tízszeresére emelkedik, a minisztérium szerint azonban 90 százalékos állami kompenzáció jár mellé.
- A Tisza-frakció kétnapos zárt ülést tartott Siófokon, ahol Magyar Péter bejelentései szerint a Balaton-parti építkezések szigorítása és a nemzeti vízvisszatartási program is a prioritások között szerepel. A képviselők egy hét alatt húsz törvényjavaslatot nyújtottak be.
- A 2027-es költségvetéshez közel 250 módosító javaslat érkezett, többségüket ellenzéki képviselők jegyezték.
- Magyar Péter tragikomikusnak nevezte a Fidesz állítását, amely szerint a Seszták Miklóshoz köthető nyomozásban talált milliárdos készpénznek nincs köze a volt miniszterhez. Az aranykonvoj-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség kettéválasztotta a nyomozást, a sértettek jogi képviselője fellebbez.
A szombati napon a közmédia vezetőválasztása hozhat új fejleményekett: a Független Közmédia Kuratórium szombaton második meghallgatást tart, a két megmaradt jelölt Szabó Stein Imre és Kert Attila.
Reggelre az is kiderült, hogy az ügyészség szabadon engedi Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét.
Hétfőn Magyar Péter Pozsonyba utazik a visegrádi országok csúcstalálkozójára, ahol Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz. Napirenden az uniós hétéves költségvetés és a gazdasági kapcsolatok szerepelnek.
A pénteki nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh ZoltÃ¡n
Megjött a legfontosabb táblázat a 2027-es minimálbérről - Ennyi lesz a bruttó és nettó minimálbér
Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) háromoldalú egyeztetésén a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői megállapodtak a jövő évi béremelésről. A minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékos növekedéssel 396 ezer forintra nő. A nettó bérek az szja-csökkentés miatt ennél nagyobb mértékben emelkedhetnek: a minimálbéresek kézhez kapott fizetése 17,2 százalékkal, a garantált bérminimumot keresőké 13,3 százalékkal lehet magasabb.
Több mint 25 millió forintnyi talált pénzt adtak le a BKV-nál
2024 eleje és 2026 októberének vége között összesen több mint 25 millió forintnyi készpénzt adtak le a BKV-nál talált tárgyként, ebből csak 2025-ben több mint tízmillió forintot. A társaság járatain emellett évente több ezer műszaki eszközt is elhagynak az utasok – tudta meg a Portfolio. A közlekedési vállalat közérdekű adatigénylésre adott válaszából az is kiderült, hogy az át nem vett pénzt és az értékesített tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják.
Pénzlavina omolhat a magyar gazdaságra, mutatjuk, mire készülhetnek a cégek!
Egy vidéki kisvállalkozás már most beírhatja a naptárába, mikor pályázhat akár 100 millió forintra a termelése korszerűsítéséhez. Aki viszont a növekedéséhez keres tőkét keres, vagy bérlakásokra vár, annak a Magyar Fejlesztési Bank tavasszal várható programjaira érdemes figyelnie. A 2027-es költségvetés tervezete szerint az ideihez képest közel 823 milliárd forinttal többet fizetnének ki a hét évre szóló uniós fejlesztési programokból. Ennek egy része már megkezdett beruházásokra jut, de az idei forrásátrendezés új pályázatok előtt is megnyithatja az utat. Jön az uniós támogatások dömpingje, mutatjuk, honnan milyen források elérhetők!
Máris megszólalt Kármán András a Moody's kilátásjavításáról
Magyarország két éve változatlan kilátását javította most stabilra a Moody’s. A hitelminősítő ezzel elismeri a gazdaságpolitikai fordulat kézzelfogható eredményeit - értékelte a péntek esti döntést Kármán András pénzügyminiyzter.
Megszületett az ítélet Magyarországról! Megkaptuk az első hitelminősítői ajándékot
Az eddigi Baa2 szinten tartotta Magyarország adósbesorolását a Moody’s, azonban a negatív kilátást stabilra változtatta – jelentette be a hitelminősítő pénteken a piaczárást követően. Ezzel megkaptuk az első kis elismerést, ami majd a 2027-es esetleges felminősítések előfutára lehet, de előtte a következő hetekben még a másik két hitelminősítő is megszólal.
Tisztázta a minisztérium: tízszeresére nő a háztartások rendszerhasználati díja, de jár mellé egy 90 százalékos kompenzáció
Tízszeresére emelkedik a lakossági fogyasztók áram rendszerhasználati díja januártól, de a különbözetet a költségvetés fizeti, mivel emellé bevezetnek egy 90 százalékos kompenzációt – válaszolta a Telexnek a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM). A kormány csütörtökön jelentette be a tarifák átalakítását, mellyel elsősorban a vállalatok áramszámláját csökkentenék.
Megjött a legfontosabb táblázat a 2027-es minimálbérről - Ennyi lesz a bruttó és nettó minimálbér
Ennyi lesz a bruttó és nettó minimálbér.
Több mint 25 millió forintnyi talált pénzt adtak le a BKV-nál
Csaknem 53 ezer csomagot hagytak el az utasok 2024 és 2026 között.
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Közel 2700 milliárd forintot költene uniós programokra a kormány – mire lehet pályázni 2027-ben?
Máris megszólalt Kármán András a Moody's kilátásjavításáról
Azt is elmondta, mit jelent ez az országnak.
Megszületett az ítélet Magyarországról! Megkaptuk az első hitelminősítői ajándékot
Kilátást javított a Moody's.
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