Péntek este, a tőzsdezárás után hozta nyilvánosságra döntését a Moody's, melyben bár hazánk államadósságának Baa2 besorolást változatlanul hagyta,

a kilátást viszont negatívról stabilra módosította.

A hitelminősítő szerint a tavaly májusi kormányváltás óta tett intézményi lépések érdemben csökkentették a kormányzási és jogállamisági kockázatokat, az intézet pedig elérhetőnek tartja a 2027-es költségvetés konszolidációs céljait is.

Pénteken kedvező hírek érkeztek Brüsszelből is, az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint ugyanis Magyarország a módosított helyreállítási terv 127 mérföldkövéből 126-ot teljesített, a hiányzó elem nem tartozik a jogállamisági szupermérföldkövek közé. Az előrelépéseket elismerve az Európai Bizottság rábólintott a korábban befagyasztott uniós források kifizetésére, amely az év végéig meg is történik majd. A részletekről ebben a cikkünkben számoltunk be.

Az elmúlt napok további fontos eseményei a következők voltak:

Megszületett a 2027-es minimálbér-megállapodás: a bruttó minimálbér 347 ezer forint lesz 7,5 százalékos emeléssel, a garantált bérminimum 396 ezer forintra nő. A munkaadók és a szakszervezetek 5 százalékos ajánlott béremelésben is megállapodtak a versenyszférára.

A munkaadók és a szakszervezetek 5 százalékos ajánlott béremelésben is megállapodtak a versenyszférára. A kormány átalakítja a rendszerhasználati díjakat. Az üzleti tarifák 2027-től nagyjából 43–55 százalékkal olcsóbbak lesznek, a háztartási fix díj viszont tízszeresére emelkedik, a minisztérium szerint azonban 90 százalékos állami kompenzáció jár mellé.

Az üzleti tarifák 2027-től nagyjából 43–55 százalékkal olcsóbbak lesznek, a háztartási fix díj viszont tízszeresére emelkedik, a minisztérium szerint azonban 90 százalékos állami kompenzáció jár mellé. A Tisza-frakció kétnapos zárt ülést tartott Siófokon, ahol Magyar Péter bejelentései szerint a Balaton-parti építkezések szigorítása és a nemzeti vízvisszatartási program is a prioritások között szerepel. A képviselők egy hét alatt húsz törvényjavaslatot nyújtottak be.

A 2027-es költségvetéshez közel 250 módosító javaslat érkezett, többségüket ellenzéki képviselők jegyezték.

Magyar Péter tragikomikusnak nevezte a Fidesz állítását, amely szerint a Seszták Miklóshoz köthető nyomozásban talált milliárdos készpénznek nincs köze a volt miniszterhez. Az aranykonvoj-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség kettéválasztotta a nyomozást, a sértettek jogi képviselője fellebbez.

A szombati napon a közmédia vezetőválasztása hozhat új fejleményekett: a Független Közmédia Kuratórium szombaton második meghallgatást tart, a két megmaradt jelölt Szabó Stein Imre és Kert Attila.

Reggelre az is kiderült, hogy az ügyészség szabadon engedi Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét.

Hétfőn Magyar Péter Pozsonyba utazik a visegrádi országok csúcstalálkozójára, ahol Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz. Napirenden az uniós hétéves költségvetés és a gazdasági kapcsolatok szerepelnek.

A pénteki nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 20. Tisza-kormány: 3400 milliárd forintos uniós forrást és kilátásjavítást kapott Magyarország

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