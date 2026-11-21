Csaknem 82 milliárd forinttal támogatja a kormány a jövő évben a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. Ez 31 ezer megváltozott munkaképességű embert érint - olvasható a kormány szombati Facebook-bejegyzésében.

Azt írták, a jelenlegi foglalkoztatási támogatásokat 2027 június végéig meghosszabbítják azért, hogy senkinek se kerüljön veszélybe a munkája a pályázati rendszer megújítása miatt.

A második félévre új pályázati rendszert írnak ki és szigorítják a támogatások ellenőrzését is

- közölték.