Megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék,

és elrendelte a volt óbudai fideszes polgármester bűnügyi felügyeletét - közölte a törvényszék sajtóosztálya szombaton az MTI-vel.

Sárközy Szabolcs tájékoztatása szerint a nyomozási bíró az ügyészség indítványára hozta meg a döntést, miután a vádhatóság a védelmi indítványnak helyt adva kezdeményezte a június óta letartóztatásban lévő Bús Balázs kényszerintézkedésének enyhítését, aki így még szombaton távozhat.

A sajtószóvivő elmondta: a bíróság azzal a feltétellel rendelte el a bűnügyi felügyeletet, hogy a volt alelnök Komárom-Esztergom megye területét nem hagyhatja el, és heti két alkalommal jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon. A döntés azonnal végrehajtható.

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(Forrás: MTI)