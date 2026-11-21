Kiengedték Bús Balázst a börtönből
Megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék,
és elrendelte a volt óbudai fideszes polgármester bűnügyi felügyeletét - közölte a törvényszék sajtóosztálya szombaton az MTI-vel.
Sárközy Szabolcs tájékoztatása szerint a nyomozási bíró az ügyészség indítványára hozta meg a döntést, miután a vádhatóság a védelmi indítványnak helyt adva kezdeményezte a június óta letartóztatásban lévő Bús Balázs kényszerintézkedésének enyhítését, aki így még szombaton távozhat.
A sajtószóvivő elmondta: a bíróság azzal a feltétellel rendelte el a bűnügyi felügyeletet, hogy a volt alelnök Komárom-Esztergom megye területét nem hagyhatja el, és heti két alkalommal jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon. A döntés azonnal végrehajtható.
(Forrás: MTI)
Vitézy Dávid: megkezdődött a Mészáros-Szíjj-féle autópálya-koncessziós szerződés megszüntetése
A folyamat első lépésének számító megállapodás aláírásáról videóban számolt be a beruházási és közlekedési miniszter.
MRTV-pályázat - Megkezdődött a második meghallgatási kör
Megkezdődött szombat délután a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatán versenyben maradt két pályázó, Kert Attila és Szabó Stein Imre második meghallgatása.
A társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT) előtt csütörtökön és pénteken mutathatta be koncepcióját az a 14 induló, akinek a pályázatát a 27 beérkezett dokumentáció közül érvényesnek találta a grémium.
Bayer Judit, a testület elnöke a folyamat lezárultát követő, péntek esti sajtótájékoztatón azt közölte:
az értékelés során minimális volt a különbség a két éllovas között, ezért szombaton 14 és 16 óra között ismét meghallgatják őket
Ezt - akárcsak korábban - az interneten közvetítik.
(Forrás: MTI)
Seszták Miklós házát és autószalonját is zár alá vették
Több mint kilencmilliárd forintos vagyonzárat rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda a korrupcióval gyanúsított és letartóztatásban lévő volt nemzeti fejlesztési miniszterrel, Seszták Miklóssal szemben - közölte a 24.hu.
Tovább nő a számla, már 9 milliárd forint mehetett el az előző kormány csádi missziójára
A korábbi kormány által indított csádi misszióra eddig mintegy kilencmilliárd forint közpénzt költöttek el, amelyből közel ötmilliárdot a Hungary Helps Ügynökség, további négymilliárdot pedig a honvédség használt fel. Bár a programot a kormányváltás után a jelenlegi külügyminisztérium felülvizsgálja, bizonyos elemei továbbra is zajlanak. A projekt előkészítésében és irányításában a volt miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is kulcsszerepet játszott - írta meg a Telex.
Bóna Szabolcs: "Le kell számolni a korábbi illúziókkal, csak új stratégiával lehet sikeres a magyar agrárium"
A magyar agrárium jövője és az élelmiszer-önrendelkezés megteremtése a gazdák szoros együttműködésén, valamint a hazai feldolgozóipar fejlesztésén múlik. A globális árupiacon a hazai birtokméretekkel már nem lehet felvenni a versenyt a nemzetközi szereplőkkel, ezért az agrártámogatásokat a közvetlen alaptámogatások helyett innovációra és infrastruktúra-fejlesztésre kell fordítani - mondta el Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter egy Facebookra feltöltött videóban. Az szektor kilátásait a kormányzati és vállalati döntéshozók a Portfolio Agrárium konferencián vitatják meg december 12-én.
Magyar Péter: a parlamentben folytatódik jövő héten a kormányzati munka
A miniszterelnök Facebook-on közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy a hétfői parlamenti ülésnap 11 órakor kezdődik majd.
Tervezőasztalon a bérlakásprogram: ez fogja lebontani a lakhatási válságot?
A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között a hazai lakhatási válság kapcsán vettük górcső alá, hogy mennyiben enyhítheti a helyzetet a kormány tervezett bérlakásépítési programja, illetve a tömegesen üresen álló lakások hasznosítása. Babos Annamária építészmérnökkel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium lakhatási szakmai tanácsadójával a szakma zászlóshajó eseményén, a múlt héten nagy sikerrel lezajlott Portfolio Future of Construction 2026 konferencián beszélgettünk, aki arra is kitért, hogy vajon a lakáspiacot érintő kormányzati intézkedések összességében hogyan hatnak majd az ingatlanárakra. (A megszólalás 19:01-nél indul.) A műsor első részében a minimálbér-emeléssel foglalkoztunk, amely az utóbbi öt év legalacsonyabb ütemű növekedését mutatja. Megnéztük, hogy mennyiben kompenzálják ezt a szerény mértékű javulást a személyi jövedelemadó terén várható változások, európai összevetésben mire elég mindez és mire számíthatunk az elkövetkezendő években az euróbevezetéshez vezető úton. Hornyák Józsefet, a Portfolio vezető elemzőjét kérdeztük a témában. Az adást, mint minden pénteken, tőkepiaci kitekintővel zártuk, ezúttal Anthropic felütéssel.
Javítja a kormány az éjjeli menedékhelyek hozzáférhetőségét
Javítja a kormány az éjjeli menedékhelyek hozzáférhetőségét:
novembertől április végéig további időszakos férőhelyeket biztosítanak minden szociális bentlakásos intézményben,
a téli időszakban pedig nem kell alkalmazni a férőhelyek 105 százalékára vonatkozó befogadási korlátot.
(Forrás: Magyarország Kormánya, MTI)
160 új alacsonypadlós autóbusszal bővül a Volán flottája
Lezárult a Volán 160 új elővárosi autóbusz beszerzésére kiírt közbeszerzésének bírálati szakasza, a lezáró döntést követően megköthető a szerződés a 160 IVECO Crossway Low Entry típusú járműre - közölte Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a keretmegállapodást még 2023-ban kötötték meg, de az előző kormány idején egyetlen járművet sem rendeltek meg belőle. A mostani vezetés meghosszabbította a megállapodást, és újranyitotta a versenyt.
A kéttengelyes, alacsony belépésű buszok a Pest megyei agglomerációs közlekedésben állnak majd forgalomba, az onnan felszabaduló újabb járműveket az ország más területeire csoportosítják át
- írta posztjában a tárcavezető.
Egy autóbusz 45 ülőhelyes, a vezetővel együtt 82 utast szállíthat, és kerekesszékes utasok számára is igénybe vehető. A járműveket 265 kW teljesítményű, Euro VI E besorolású dízelmotorral és automata váltóval szerelik fel. A felszereltséghez külső elektronikus járatjelző, utastájékoztató monitor, fedélzeti kamera, utasszámláló és a korábbi beszerzéseknél nagyobb hűtőteljesítményű klíma tartozik. A vezetőt holttérfigyelő, intelligens sebességszabályozó, éberségfigyelő és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer segíti.
Vitézy Dávid leírta, hogy a szállítás négy ütemben, 2027 második felében kezdődik: először 20, majd 40, 60 és újabb 40 busz érkezik, az év végére mind forgalomba állhat.
A beszerzéshez 10 diagnosztikai eszköz is tartozik a karbantartás segítésére. A kormányalakítás óta összesen 815 Volán-busz beszerzését indították el vagy indítják el hamarosan, többségük vidéki városok helyközi, valamint az országos távolsági és regionális közlekedésébe kerül - zárta posztját a miniszter.
Itt vannak a részletek, egy éven belül kezdődhet az M3-as metró bővítése
Akár már 2027-ben megkezdődhetnek az M3-as metró északi meghosszabbításának munkálatai a BKK legújabb ütemterve szerint. Az 1,9 kilométeres, két új állomást magában foglaló első szakasz kivitelezését uniós forrásból, egy 80 milliárd forintos keretből tervezik megvalósítani. A projekt sikere ugyanakkor számos tényezőtől függ, mivel a 2030-as szoros uniós elszámolási határidő, a több tucatnyi ingatlan kisajátításának megoldatlan finanszírozása, valamint a kivitelező kiválasztása komoly kihívás elé állítja a döntéshozókat - közölte Déri Tibor - Budapest Főváros IV. kerület Újpest alpolgármestere egy Facebook-bejegyzésben.
Vitézy Dávid: elkezdődött a hazai mellékutak felújítása
Zalában tíz kilométernyi mellékút felújítása fejeződött be,
országszerte csaknem 540 kilométernyi mellékút felújítása indult el
- közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter.
A felújítások érintik egyebek között Lenti, Bajánsenye, Zalaszentgrót térségét, ahol a kivitelezők kétrétegű aszfaltcserét hajtottak végre.
Vitézy Dávid később arról is beszámolt, hogy Jász-Nagykun-Szolnokban is több mint 26 kilométernyi mellékút újult meg.
Az uniós forrásból megvalósult projektek közül 14 helyszínen teljes körű felújítást hajtottak végre - írta a miniszter. Ezeken a helyszíneken profilmarás után új kötő- és kopóréteget építettek be a szakemberek, emellett az út mellett található vízelvezető rendszer és az árkok tisztítása, felújítása is megtörtént, valamint új közúti táblákat helyeztek ki. A munkálatok során összesen 10,1 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást használtak fel.
Enged a bíróság, napokon belül megszünteti Bús Balázs letartóztatását
Napokon belül bűnügyi felügyelet alá kerülhet és hazatérhet Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke, miután az ügyészség kezdeményezte letartóztatásának megszüntetését. A politikust egy 17 milliárd forintos támogatási botrányban hűtlen kezeléssel, az óbudai korrupciós ügyben pedig 150 millió forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítják - tudósított a Telex.
Tisza-kormány: megnyílt az uniós pénzcsap, megjött az első hitelminősítő ítélete Magyarországról
Péntek este, a tőzsdezárás után hozta nyilvánosságra döntését a Moody's, melyben bár hazánk államadósságának Baa2 besorolást változatlanul hagyta,
a kilátást viszont negatívról stabilra módosította.
A hitelminősítő szerint a tavaly májusi kormányváltás óta tett intézményi lépések érdemben csökkentették a kormányzási és jogállamisági kockázatokat, az intézet pedig elérhetőnek tartja a 2027-es költségvetés konszolidációs céljait is.
Pénteken kedvező hírek érkeztek Brüsszelből is, az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint ugyanis Magyarország a módosított helyreállítási terv 127 mérföldkövéből 126-ot teljesített, a hiányzó elem nem tartozik a jogállamisági szupermérföldkövek közé. Az előrelépéseket elismerve az Európai Bizottság rábólintott a korábban befagyasztott uniós források kifizetésére, amely az év végéig meg is történik majd. A részletekről ebben a cikkünkben számoltunk be.
Az elmúlt napok további fontos eseményei a következők voltak:
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Megszületett a 2027-es minimálbér-megállapodás: a bruttó minimálbér 347 ezer forint lesz 7,5 százalékos emeléssel, a garantált bérminimum 396 ezer forintra nő.A munkaadók és a szakszervezetek 5 százalékos ajánlott béremelésben is megállapodtak a versenyszférára.
- A kormány átalakítja a rendszerhasználati díjakat. Az üzleti tarifák 2027-től nagyjából 43–55 százalékkal olcsóbbak lesznek, a háztartási fix díj viszont tízszeresére emelkedik, a minisztérium szerint azonban 90 százalékos állami kompenzáció jár mellé.
- A Tisza-frakció kétnapos zárt ülést tartott Siófokon, ahol Magyar Péter bejelentései szerint a Balaton-parti építkezések szigorítása és a nemzeti vízvisszatartási program is a prioritások között szerepel. A képviselők egy hét alatt húsz törvényjavaslatot nyújtottak be.
- A 2027-es költségvetéshez közel 250 módosító javaslat érkezett, többségüket ellenzéki képviselők jegyezték.
- Magyar Péter tragikomikusnak nevezte a Fidesz állítását, amely szerint a Seszták Miklóshoz köthető nyomozásban talált milliárdos készpénznek nincs köze a volt miniszterhez. Az aranykonvoj-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség kettéválasztotta a nyomozást, a sértettek jogi képviselője fellebbez.
A szombati napon a közmédia vezetőválasztása hozhat új fejleményekett: a Független Közmédia Kuratórium szombaton második meghallgatást tart, a két megmaradt jelölt Szabó Stein Imre és Kert Attila.
Reggelre az is kiderült, hogy az ügyészség szabadon engedi Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét.
Hétfőn Magyar Péter Pozsonyba utazik a visegrádi országok csúcstalálkozójára, ahol Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz. Napirenden az uniós hétéves költségvetés és a gazdasági kapcsolatok szerepelnek.
A pénteki nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh ZoltÃ¡n
Megjött a legfontosabb táblázat a 2027-es minimálbérről - Ennyi lesz a bruttó és nettó minimálbér
Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) háromoldalú egyeztetésén a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői megállapodtak a jövő évi béremelésről. A minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékos növekedéssel 396 ezer forintra nő. A nettó bérek az szja-csökkentés miatt ennél nagyobb mértékben emelkedhetnek: a minimálbéresek kézhez kapott fizetése 17,2 százalékkal, a garantált bérminimumot keresőké 13,3 százalékkal lehet magasabb.
Több mint 25 millió forintnyi talált pénzt adtak le a BKV-nál
2024 eleje és 2026 októberének vége között összesen több mint 25 millió forintnyi készpénzt adtak le a BKV-nál talált tárgyként, ebből csak 2025-ben több mint tízmillió forintot. A társaság járatain emellett évente több ezer műszaki eszközt is elhagynak az utasok – tudta meg a Portfolio. A közlekedési vállalat közérdekű adatigénylésre adott válaszából az is kiderült, hogy az át nem vett pénzt és az értékesített tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják.
Pénzlavina omolhat a magyar gazdaságra, mutatjuk, mire készülhetnek a cégek!
Egy vidéki kisvállalkozás már most beírhatja a naptárába, mikor pályázhat akár 100 millió forintra a termelése korszerűsítéséhez. Aki viszont a növekedéséhez keres tőkét keres, vagy bérlakásokra vár, annak a Magyar Fejlesztési Bank tavasszal várható programjaira érdemes figyelnie. A 2027-es költségvetés tervezete szerint az ideihez képest közel 823 milliárd forinttal többet fizetnének ki a hét évre szóló uniós fejlesztési programokból. Ennek egy része már megkezdett beruházásokra jut, de az idei forrásátrendezés új pályázatok előtt is megnyithatja az utat. Jön az uniós támogatások dömpingje, mutatjuk, honnan milyen források elérhetők!
Máris megszólalt Kármán András a Moody's kilátásjavításáról
Magyarország két éve változatlan kilátását javította most stabilra a Moody’s. A hitelminősítő ezzel elismeri a gazdaságpolitikai fordulat kézzelfogható eredményeit - értékelte a péntek esti döntést Kármán András pénzügyminiyzter.
Megszületett az ítélet Magyarországról! Megkaptuk az első hitelminősítői ajándékot
Az eddigi Baa2 szinten tartotta Magyarország adósbesorolását a Moody’s, azonban a negatív kilátást stabilra változtatta – jelentette be a hitelminősítő pénteken a piaczárást követően. Ezzel megkaptuk az első kis elismerést, ami majd a 2027-es esetleges felminősítések előfutára lehet, de előtte a következő hetekben még a másik két hitelminősítő is megszólal.
Tisztázta a minisztérium: tízszeresére nő a háztartások rendszerhasználati díja, de jár mellé egy 90 százalékos kompenzáció
Tízszeresére emelkedik a lakossági fogyasztók áram rendszerhasználati díja januártól, de a különbözetet a költségvetés fizeti, mivel emellé bevezetnek egy 90 százalékos kompenzációt – válaszolta a Telexnek a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM). A kormány csütörtökön jelentette be a tarifák átalakítását, mellyel elsősorban a vállalatok áramszámláját csökkentenék.
Seszták Miklós házát és autószalonját is zár alá vették
A lépés több milliárdos vagyonra terjed ki.
Holtzer Péter: Egyszerűen túl sok dolgot próbálunk megtanítani a gyerekeknek
Ma sokan úgy élik meg, hogy az iskolának mindenekelőtt gyermekmegőrző funkciója van.
Napokon belül jöhet az első téli havazás Magyarországon
Érkezik a fordulat az időjárásban.
Tovább nő a számla, már 9 milliárd forint mehetett el az előző kormány csádi missziójára
Az ügyben vizsgálat zajlik.
Bóna Szabolcs: "Le kell számolni a korábbi illúziókkal, csak új stratégiával lehet sikeres a magyar agrárium"
A tárcavezető a legfontosabb prioritásokat és támogatási elveket is felvillantotta.
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