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2024 eleje és 2026 októberének vége között összesen több mint 25 millió forintnyi készpénzt adtak le a BKV-nál talált tárgyként, ebből csak 2025-ben több mint tízmillió forintot. A társaság járatain emellett évente több ezer műszaki eszközt is elhagynak az utasok – tudta meg a Portfolio. A közlekedési vállalat közérdekű adatigénylésre adott válaszából az is kiderült, hogy az át nem vett pénzt és az értékesített tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják.

Csaknem 53 ezer csomagot regisztrált talált tárgyként a BKV 2024 január és 2026 október vége között. A társaság a Portfolio közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, a leadott holmik között több ezer mobiltelefon és fülhallgató, de több száz laptop és tablet is volt. A készpénzt tartalmazó csomagokról külön adatsort közölt a vállalat: ezekből összesen 3624-et regisztrált két év és tíz hónap alatt.

A két teljes év összevetéséből az látszik, hogy a leadott készpénz értéke jóval gyorsabban emelkedett, mint a pénzt tartalmazó csomagok száma. Míg utóbbiból 2025-ben 8,5 százalékkal többet vettek nyilvántartásba, mint egy évvel korábban, a bennük lévő pénz értéke 45,2 százalékkal nőtt.

Egy év alatt 6,9 millióról 10 millió forintra nőtt a leadott összeg

2024-ben 6,9 millió forintnyi készpénzt adtak le a BKV-nál, 2025-ben már valamivel több mint 10 millió forintnyit. A következő év első tíz hónapjában további 8,2 millió forint került a nyilvántartásba, így a csaknem 3 év összege meghaladta a 25,1 millió forintot. A társaság a leadott valutát is forintra átszámítva szerepeltette az adatokban.

A talált tárgyként nyilvántartott csomagok száma 2024-ről 2025-re 6 százalékkal emelkedett. A 2026 első tíz hónapjában regisztrált mennyiség pedig már megközelítette a 2024-es teljes éves adatot. Az idei és a korábbi számok összevetésénél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 2026-ból csak az október végéig beérkezett tételek szerepelnek a kimutatásban.

A BKV-nál leadott tárgyak és értékük Mutató 2024 2025 2026. január–október Talált tárgyként nyilvántartott csomagok 17 414 18 465 17 067 Pénzt tartalmazó csomagok 1 188 1 289 1 147 Leadott készpénz értéke 6 913 339 Ft 10 038 770 Ft 8 201 552 Ft Forrás: Portfolio, BKV

A csomagok száma nem feltétlenül egyezik meg a bennük található tárgyak számával. A válasz nem tisztázza, hogy a pénzt tartalmazó csomagok szerepelnek-e a talált tárgyakra közölt darabszámban is, ezért a két sort nem adtuk össze.

A fülhallgatóknál már októberben meghaladta a darabszám a tavalyit

A külön vizsgált műszaki cikkek közül mindhárom évben mobiltelefonból adták le a legtöbbet. Ezekből 2024-ben 1450, 2025-ben 1476, 2026 első tíz hónapjában pedig 1342 darabot regisztráltak.

A fülhallgatóknál ennél nagyobb változás látszik: a 2024-es 905 darab után 2025-ben már 1112 került a BKV-hoz, 2026-ban pedig október végéig 1165. Vagyis fülhallgatóból tíz hónap alatt is többet adtak le, mint az előző év egészében.

A BKV-nál talált tárgyként kezelt műszaki eszközök (darab) Leadott műszaki cikk 2024 2025 2026. január–október Mobiltelefon 1 450 1 476 1 342 Laptop 70 94 82 Tablet 40 56 28 Fülhallgató 905 1 112 1 165 Forrás: Portfolio, BKV

Csaknem három év alatt összesen 4268 mobiltelefon, 3182 fülhallgató, 246 laptop és 124 tablet érkezett a társasághoz.

Arról azonban a válasz nem tartalmazott adatot, hogy ezek közül hányat vettek át a tulajdonosok.

Az át nem vett pénz nem a BKV bevételét növeli

A készpénzeknél a BKV az át nem vett összegeket is feltüntette: 2024-re 2 163 887 forintot, 2025-re 2 041 960 forintot, 2026 első tíz hónapjára pedig 2 522 226 forintot közölt.

A válasz nem tisztázza, hogy ezek az adott időszakban leadott pénzekhez vagy az akkor lejáró átvételi határidőkhöz kapcsolódnak, ezért nem állapítható meg belőlük, hogy az egyes években leadott készpénz mekkora részét nem vették át határidőn belül a jogosultak.

A társaság tájékoztatása szerint a jogosultak által határidőn belül át nem vett készpénzt, valamint az értékesített tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják.

Ezekből tehát a BKV közlése szerint nem keletkezik bevétele.

A vállalat a 2024-es és a 2025-ös évre együttesen 11 552 606 forintot jelölt meg a talált tárgyak értékesítésének ellenértékére és a befizetett pénzösszegekre. Ezen belül az értékesítésekből származó összeget nem közölte külön, és azt sem részletezte, hogy az át nem vett műszaki cikkeket milyen módon értékesítik, illetve mi kerül más hasznosításra vagy megsemmisítésre.

A 2026-ban beérkezett tárgyakról azt írta a BKV, hogy azok a válaszadáskor még a raktárában voltak, és megőrzésükről az általa megjelölt egyéves határidő lejártáig gondoskodik.

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