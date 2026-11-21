Csaknem 53 ezer csomagot regisztrált talált tárgyként a BKV 2024 január és 2026 október vége között. A társaság a Portfolio közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, a leadott holmik között több ezer mobiltelefon és fülhallgató, de több száz laptop és tablet is volt. A készpénzt tartalmazó csomagokról külön adatsort közölt a vállalat: ezekből összesen 3624-et regisztrált két év és tíz hónap alatt.
A két teljes év összevetéséből az látszik, hogy a leadott készpénz értéke jóval gyorsabban emelkedett, mint a pénzt tartalmazó csomagok száma. Míg utóbbiból 2025-ben 8,5 százalékkal többet vettek nyilvántartásba, mint egy évvel korábban, a bennük lévő pénz értéke 45,2 százalékkal nőtt.
Egy év alatt 6,9 millióról 10 millió forintra nőtt a leadott összeg
2024-ben 6,9 millió forintnyi készpénzt adtak le a BKV-nál, 2025-ben már valamivel több mint 10 millió forintnyit. A következő év első tíz hónapjában további 8,2 millió forint került a nyilvántartásba, így a csaknem 3 év összege meghaladta a 25,1 millió forintot. A társaság a leadott valutát is forintra átszámítva szerepeltette az adatokban.
A talált tárgyként nyilvántartott csomagok száma 2024-ről 2025-re 6 százalékkal emelkedett. A 2026 első tíz hónapjában regisztrált mennyiség pedig már megközelítette a 2024-es teljes éves adatot. Az idei és a korábbi számok összevetésénél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 2026-ból csak az október végéig beérkezett tételek szerepelnek a kimutatásban.
|A BKV-nál leadott tárgyak és értékük
|Mutató
|2024
|2025
|2026. január–október
|Talált tárgyként nyilvántartott csomagok
|17 414
|18 465
|17 067
|Pénzt tartalmazó csomagok
|1 188
|1 289
|1 147
|Leadott készpénz értéke
|6 913 339 Ft
|10 038 770 Ft
|8 201 552 Ft
|Forrás: Portfolio, BKV
A csomagok száma nem feltétlenül egyezik meg a bennük található tárgyak számával. A válasz nem tisztázza, hogy a pénzt tartalmazó csomagok szerepelnek-e a talált tárgyakra közölt darabszámban is, ezért a két sort nem adtuk össze.
A fülhallgatóknál már októberben meghaladta a darabszám a tavalyit
A külön vizsgált műszaki cikkek közül mindhárom évben mobiltelefonból adták le a legtöbbet. Ezekből 2024-ben 1450, 2025-ben 1476, 2026 első tíz hónapjában pedig 1342 darabot regisztráltak.
A fülhallgatóknál ennél nagyobb változás látszik: a 2024-es 905 darab után 2025-ben már 1112 került a BKV-hoz, 2026-ban pedig október végéig 1165. Vagyis fülhallgatóból tíz hónap alatt is többet adtak le, mint az előző év egészében.
|A BKV-nál talált tárgyként kezelt műszaki eszközök (darab)
|Leadott műszaki cikk
|2024
|2025
|2026. január–október
|Mobiltelefon
|1 450
|1 476
|1 342
|Laptop
|70
|94
|82
|Tablet
|40
|56
|28
|Fülhallgató
|905
|1 112
|1 165
|Forrás: Portfolio, BKV
Csaknem három év alatt összesen 4268 mobiltelefon, 3182 fülhallgató, 246 laptop és 124 tablet érkezett a társasághoz.
Arról azonban a válasz nem tartalmazott adatot, hogy ezek közül hányat vettek át a tulajdonosok.
Az át nem vett pénz nem a BKV bevételét növeli
A készpénzeknél a BKV az át nem vett összegeket is feltüntette: 2024-re 2 163 887 forintot, 2025-re 2 041 960 forintot, 2026 első tíz hónapjára pedig 2 522 226 forintot közölt.
A válasz nem tisztázza, hogy ezek az adott időszakban leadott pénzekhez vagy az akkor lejáró átvételi határidőkhöz kapcsolódnak, ezért nem állapítható meg belőlük, hogy az egyes években leadott készpénz mekkora részét nem vették át határidőn belül a jogosultak.
A társaság tájékoztatása szerint a jogosultak által határidőn belül át nem vett készpénzt, valamint az értékesített tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják.
Ezekből tehát a BKV közlése szerint nem keletkezik bevétele.
A vállalat a 2024-es és a 2025-ös évre együttesen 11 552 606 forintot jelölt meg a talált tárgyak értékesítésének ellenértékére és a befizetett pénzösszegekre. Ezen belül az értékesítésekből származó összeget nem közölte külön, és azt sem részletezte, hogy az át nem vett műszaki cikkeket milyen módon értékesítik, illetve mi kerül más hasznosításra vagy megsemmisítésre.
A 2026-ban beérkezett tárgyakról azt írta a BKV, hogy azok a válaszadáskor még a raktárában voltak, és megőrzésükről az általa megjelölt egyéves határidő lejártáig gondoskodik.
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