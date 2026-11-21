Vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség egy 20 éves szentesi férfi ellen, aki mások horvátországi szálláshelyeit és hamis koncertjegyeket árulva csalt ki pénzt a jelentkezőktől - közölte a vádhatóság.
A járási ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfival szemben. A vádirat szerint a vádlott 2024. július 10. és 2025. május 28. között internetes közösségi oldalakon, különböző csoportokban - álprofilneveket használva - szálláslehetőséget kínált Horvátországban lévő - egyébként létező - apartmanokba, majd a sértettektől előleg átutalását kérte.
A férfi álnevek használatával 28 internetes fizetési fiókot hozott létre egy ismerőse adatainak felhasználásával, az ő tudta és beleegyezése nélkül. A fiókokhoz a saját két bankszámláját rendelte hozzá, illetve saját és több esetben édesanyja telefonszámát adta meg. Még hamis számlát és hamis foglalási visszaigazolást is készített.
A vádlott az előleg átutalása után elérhetetlenné vált a sértettek számára.
A férfi 39 sértettet ejtett így tévedésbe, tőlük egyenként 34-165 ezer forintot csalt ki.
Emellett 2024. február 29. és július 6. között szintén közösségi oldalakon koncertekre és egyéb eseményekre szóló belépőjegyeket is meghirdetett eladásra. A sértettek a vételárat a vádlott által létrehozott és kezelt internetes fizetési fiókba utalták át. Ezután a férfi az általa készített, valótlan QR-kódot és adatokat tartalmazó belépőket elektronikus úton megküldte a sértetteknek, akik csak belépéskor szembesültek azzal, hogy a jegy hamis. A férfi ezzel a módszerrel további 16 sértettet vert át, akiktől 11 ezer forinttól 64 ezer forintig terjedő összegeket csalt ki.
A vádlott emellett különböző ingóságokat - többnyire elektromos cigarettát és konzolokat - is eladásra kínált, így további 60 embert csapott be. A bankszámlákra érkező pénzt mindennapi megélhetésére költötte.
Az ügyészség a büntetett előéletű - csalás miatt már négy alkalommal elítélt - férfira börtönbüntetés, pénzbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta.
Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog ítéletet hozni - közölte a vádhatóság.
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