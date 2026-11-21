Vasárnap délnyugat felől csapadékzóna érkezik, de nem mindenhol esik majd, a legtöbb esőre délen és délnyugaton lehet számítani. Az esti órákra felerősödő csapadék a délnyugati megyékben kiadós lehet, az északi tájak viszont szárazon maradhatnak. Hétfőn a hegyekben havas eső és havazás is előfordulhat, miközben az északnyugati szél a Dunántúl északi részén viharossá fokozódhat. Kedden többnyire napos, de hideg idő várható, szerdára virradóra pedig akár -10 fokig is lehűlhet a levegő. Csütörtökön újabb csapadékzóna érkezik, amely nyugaton havazást, máshol havas esőt és esőt hozhat.

Vasárnapra virradó éjszaka nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható, hiszen nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, melyekből néhol - főként a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, záporeső. Párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet. A déliesre forduló légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, de az északkeleti fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap a nap első felében délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, beborul az ég. A déli óráktól egyre többfelé várható eső, záporeső - szintén délnyugat felől. A csapadékzóna az esti óráktól válhat intenzívebbé, miközben kelet felé mozog. Az éjféli órákra a délnyugati megyékben kiadós mennyiségű csapadék hullhat, míg az északi tájak szárazon maradhatnak. Napközben csak helyenként élénkül meg a délies szél, majd estétől fokozatosan északira, északnyugatira fordul, és megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon már meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.

Hétfőn északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé várható csapadék, zömmel eső, viszont elsősorban a hegyekben, mielőtt szűnne a csapadék átmenetileg havas esőbe, havazásba is válthat a halmazállapot. Reggelre a délkeleti országrészt is elhagyja a csapadékzóna, többnyire szárazra fordul az idő, ezt követően már inkább csak északkeleten fordulhat elő estétől néhol hózápor. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, a Dunántúl északi részein olykor viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 8 fok között valószínű.

Kedden napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, melyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett elvétve hózáporok is előfordulhatnak. Az ország túlnyomó részén viszont nem várható csapadék. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2, 6 fok között valószínű.

Szerdán délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délnyugaton várható a legkevesebb, míg északkeleten a legtöbb napsütés. A nap nagyobb részében száraz marad az idő, viszont estétől, késő estétől délnyugaton növekszik a csapadékhajlam, és éjjel egyre többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -10, -2, a maximum-hőmérséklet 2, 6 fok között valószínű.

Csütörtökön általában borult időre lehet számítani, de északkeleten a nap első felében szakadozottabb lesz a felhőzet. Nyugat, délnyugat felől csapadékzóna érkezik, így többfelé várható csapadék. A nyugati, északnyugati harmadban havazás, másutt havazás, havas eső, eső vegyesen valószínű, míg délkeleten eső eshet. A keleties szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1, +5 fok között valószínű.

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