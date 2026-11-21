A Hungary Helps (HH) a 2024 óta rendelkezésre álló 6,9 milliárd forintos keretből eddig közel ötmilliárdot költött el a csádi programra - olvasható a Telex cikkében. Ebből az összegből finanszíroztak többek között 85 millió forintért gyökéritatókat, 82,5 millióért humanitárius légi fuvarozást, valamint tízmilliós nagyságrendben gyógyszereket, sátrakat és mezőgazdasági gépeket is.

A misszióba számos szervezetet bevontak, köztük a Baptista Szeretetszolgálatot, a Budapesti Szent Ferenc Kórházat és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE). Utóbbi mintagazdaságot és tudásközvetítő központot hozott létre az afrikai országban, amely a Lac régióban zajló iskolaépítéssel együtt a kormányváltást is túlélő, jelenleg is futó projektek közé tartozik. A megvalósítás során Azbej Tristan korábbi államtitkár négyszer is járt a helyszínen.

Az Orbán Anita vezette jelenlegi külügyminisztérium már vizsgálja a 2023 és 2025 közötti beszámolókat, de teljesítési igazolást egyelőre nem adtak ki.

A humanitárius és gazdasági szálak mellett a küldetés jelentős katonai vonzattal is járt. Szeptember végén Ruszin-Szendi Romulusz miniszter zárt parlamenti bizottsági ülésen, majd a nyilvánosság előtt is megerősítette, hogy a honvédség csaknem négymilliárd forintot költött a misszió előkészítésére. A projektet 2023 végén bejelentő korábbi külügyminiszter, Szijjártó Péter már akkor jelezte, hogy a szerepvállalás a katonai jelenlét mellett biztonsági, gazdasági, humanitárius és oktatási területekre is kiterjed.

A misszió egyik legvitatottabb eleme Orbán Gáspárnak, a volt miniszterelnök fiának a szerepvállalása volt.

Egy 2023-as, nem nyilvános kormányhatározat alapján ő felelt a szeptemberben indult orvosmisszió vezetéséért, ráadásul a dokumentum szerint a katonai és orvosi koordinátorok is az ő beosztottjaiként dolgoztak, rangban pedig csak a konzul állt vele egy szinten.

Bár a korábbi kormányzati kommunikáció ellentmondásos volt az ügyben – Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban tagadta a részvételét, míg Böröndi Gábor vezérkari főnök túlzásnak nevezte, hogy ő vezette volna a csoportot –, Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszter végül elismerte, hogy Orbán Gáspár a miniszteri kabinetbe vezényelve vett részt az előkészítésben. A csádi tárgyalásokon való jelenlétét a sajtó már 2024 elején fotókkal és videókkal is bizonyította.

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