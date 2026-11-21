Ezrek vonultak utcára Zágrábban szombat este, hogy egy 32 éves férfi halála miatt tiltakozzanak, aki egy pszichiátriai intézetben vesztette életét. A tüntetők a felelősök megbüntetését és a kórházi kezelések szigorúbb szabályozását követelték, miután nyilvánosságra kerültek az áldozat bántalmazásáról készült biztonságikamerás felvételek.

Az egykori sportoló és edző, Kristian Josip Peris tavaly október 21-én hunyt el, miután felvették a Szent Iván (Sveti Ivan) pszichiátriai klinikára. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, miután a helyi sajtó bemutatta a kórház kameráinak felvételeit, amelyeken jól látható, ahogy a személyzet tagjai egy párnát szorítanak a lekötözött beteg arcára.

Leon Zrnić, a család ügyvédje elmondta, hogy a férfi segítségért fordult a jankomiri klinikához, ám a kórházi kezelés során életét vesztette. A nyilvánosságra került videó alapján megállapították, hogy

az ápolók megütötték és fojtogatták a pácienst, akinek a bordái is eltörtek, és végül ebbe a jogszerűtlen eljárásba halt bele.

A szombat esti megemlékezésen a zágrábi Jelačić bán téren összegyűlt tömeg gyertyákat és fehér párnákat tartott a magasba. A sajtóbeszámolók szerint ezzel egy időben a tengerparti Fiuméban (Rijeka) is mintegy ezren gyűltek össze, ahol felvonulással tiltakoztak a történtek ellen. A fővárosi megmozdulás egyik résztvevője, Mirna Strugar úgy fogalmazott, hogy sokkolta a felvételeken látott kegyetlenség.

A horvát hatóságok a nyomozás során már több kórházi alkalmazottat is őrizetbe vettek. Négy ápoló ellen védekezésre képtelen személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megalapozott gyanújával folyik büntetőeljárás, az ügyészség pedig a vizsgálatot a személyzet azon tagjaira is kiterjesztette, akik jelen voltak az esetnél.

Forrás: Reuters