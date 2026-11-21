A kormány a Baross Gábor Terv keretében döntött a székesfehérvári intermodális csomópont megépítéséről, amely a vasútállomás és az új autóbusz-pályaudvar összekapcsolásával teremt közvetlen átszállási lehetőséget a térségi buszjáratok és a vasút között – tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebookon.

A fejlesztés eredményeként a Fejér megyéből és a Székesfehérvár térségéből érkező Volánbusz-járatok közvetlen hálózati kapcsolatot kapnak a vasúttal. A városszerkezetben jelenleg meglévő buszállomás elhelyezkedése a 20. század közepének közlekedéspolitikai döntéseire vezethető vissza. Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció a közúti közlekedés prioritását határozta meg a vasúttal szemben, ami egyes vasútvonalak felszámolásához és a kötöttpályás hálózat elszigeteléséhez vezetett.

A korabeli tervezés alapján a megyei jogú városokban a buszállomásokat a városközpontokban alakították ki. A rendszer célja az volt, hogy a térségi járatokról a fővárosba vagy más régiókba tartó helyközi autóbuszokra biztosítsanak átszállást, kizárva a vasutat a helyközi közlekedési hálózatból.

A hatvanas és hetvenes évek hibás koncepciója szándékosan szorította háttérbe a kötöttpályás közlekedést a közúttal szemben, a busz- és vasúti hálózatok mesterséges szétválasztása pedig mind a mai napig érezhető hátrányt jelent az utasok számára

– mutatott rá Vitézy Dávid.

A vasúti és az autóbuszos közlekedés integrációja, valamint a Volán-pályaudvarok vasútállomások mellé történő áthelyezése Székesfehérvár mellett jelenleg Debrecenben, Szegeden és Nyíregyházán is a folyamatban lévő fejlesztési feladatok között szerepel.

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