A kormányfő tájékoztatása szerint a hazai közúthálózat leromlott állapota miatt a Tisza-kormány

egy 120 milliárd forintos kátyúmentesítő programot indít a szükséges javítások elvégzésére.

A kabinet a pénzügyi források biztosítása mellett az állami közútkezelő szerepét is megerősítené a jövőben.

Fontos feladatunk a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítése, és a teljesen magára hagyott alsóbbrendű utak megújítása

- fogalmazott a bejegyzésben.

Az úthálózat közvetlen felújításán túl a gyorsforgalmi utak fenntartási és finanszírozási modellje is átalakul. Magyar Péter ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy "visszavesszük az autópályáink üzemeltetését, és egy határozott lépéssel lezárjuk a 23 ezer milliárd forintos koncessziót."

A közlekedési és infrastrukturális döntések mellett a miniszterelnök egy jelentős vízgazdálkodási lépésről is beszámolt. Közlése szerint Cigándon megnyitották a helyi víztározót, amely lehetővé teszi kétmillió köbméter víz eltárolását, valamint annak visszajuttatását a környező tájba.

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