A vasárnap frissített meteorológiai modellek már jól mutatják, hol a legmagasabb a havazás esélye. A jövő hét elején bezúduló hideg levegő és a csütörtökön délnyugat felől érkező, bőséges nedvességet hozó csapadékzóna találkozása miatt

nemcsak a hegyekben, hanem síkvidéken is hullhat a hó.

A jelenlegi számítások szerint csütörtök kora estére a legnagyobb, 70-90 százalékos valószínűséggel Északnyugat-Magyarországon, a Kisalföldön és az Alpokalján számíthatunk fehér tájra, a nyugati határszélen pedig ez az arány a 90 százalékot is meghaladja (a soproni előrejelzést mutatja alábbi grafikánk). Szintén jó eséllyel, 50-70 százalékos valószínűséggel maradhat meg a hó az Északi-középhegységben és a Dunakanyar térségében.

Az ország belseje és délkeleti része felé haladva fokozatosan csökken a havazás esélye. A Dunántúli-középhegységben – így a Bakonyban és a Vértesben –, valamint a főváros tágabb környezetében 30-50 százalékos valószínűséggel alakulhat ki hótakaró. A Duna–Tisza közén és a Tiszántúl északi részén ez az érték már csak 10-30 százalék, míg a Dél-Alföldön és Baranyában egyelőre nem várható havazás.

Mivel a mediterrán ciklon pontos pályája és a hideg légtömeg kiterjedése még változhat,

a csapadék területi eloszlása a következő napokban még módosulhat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio