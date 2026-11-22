A vasárnap frissített meteorológiai modellek már jól mutatják, hol a legmagasabb a havazás esélye. A jövő hét elején bezúduló hideg levegő és a csütörtökön délnyugat felől érkező, bőséges nedvességet hozó csapadékzóna találkozása miatt
nemcsak a hegyekben, hanem síkvidéken is hullhat a hó.
A jelenlegi számítások szerint csütörtök kora estére a legnagyobb, 70-90 százalékos valószínűséggel Északnyugat-Magyarországon, a Kisalföldön és az Alpokalján számíthatunk fehér tájra, a nyugati határszélen pedig ez az arány a 90 százalékot is meghaladja (a soproni előrejelzést mutatja alábbi grafikánk). Szintén jó eséllyel, 50-70 százalékos valószínűséggel maradhat meg a hó az Északi-középhegységben és a Dunakanyar térségében.
Az ország belseje és délkeleti része felé haladva fokozatosan csökken a havazás esélye. A Dunántúli-középhegységben – így a Bakonyban és a Vértesben –, valamint a főváros tágabb környezetében 30-50 százalékos valószínűséggel alakulhat ki hótakaró. A Duna–Tisza közén és a Tiszántúl északi részén ez az érték már csak 10-30 százalék, míg a Dél-Alföldön és Baranyában egyelőre nem várható havazás.
Mivel a mediterrán ciklon pontos pályája és a hideg légtömeg kiterjedése még változhat,
a csapadék területi eloszlása a következő napokban még módosulhat.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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