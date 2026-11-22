A fejlesztésre azért van égető szükség, mert bár az ország egyik legforgalmasabb vasúti szakaszáról van szó,

az Állatkert melletti II. őrhelynél jelenleg is egy több mint százéves, mechanikus, vonóvezetékes biztosítóberendezés üzemel.

A pálya korlátozott kapacitása miatt már egy kisebb késés is könnyen tovagyűrűzhet, mivel a vonatok nem tudnak elég rugalmasan bejárni a pályaudvarra és kijárni onnan

– mutatott rá a jelenlegi rendszer hiányosságaira a tárcavezető.

A problémák orvoslása érdekében egy új, modern biztosítóberendezés, valamint egy második lírasor kialakítását készítik elő. Utóbbi egy olyan váltókból és vágánykapcsolatokból álló rendszer, amely biztosítja a párhuzamos vágányok közötti átjárást. Ennek köszönhetően egy időben több induló és érkező szerelvény vágányútja is beállíthatóvá válik, üzemzavar esetén pedig nagyobb mozgástér marad a forgalom megszervezésére. A beruházás részeként észszerűsítik a pályaudvar bevezető vágányhálózatát, a szobi vonal vágányait pedig mindkét irányban járhatóvá teszik.

Ez a Kőbánya-Kispest felől érkező járatok menetrendjét is stabilabbá teheti, és megteremti a későbbi sűrítés műszaki feltételeit

– emelte ki Vitézy Dávid.

Ezekre a szűk keresztmetszetekre a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet. A most induló tervezési feladatra közbeszerzési eljárás keretében választották ki az Infraplan és a TRENECON konzorciumát. A nyertes tervezőknek két év alatt kell elkészíteniük a megvalósíthatósági és környezeti tanulmányokat, az engedélyezési és kiviteli terveket, valamint a kivitelezési közbeszerzés dokumentációját. A tényleges építkezés a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén legkorábban 2029-ben kezdődhet el.

Címlapkép forrása: Portfolio