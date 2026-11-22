Az Európai Unió elutasította a klíma-világkonferencia zárónyilatkozatának tervezetét a Törökországban folyamatban lévő plenáris ülésen.

Az EU soros tanácsi elnöksége nevében nyilatkozó Darragh O'Brien ír klímaügyi miniszter kijelentette: az EU nem fogad el olyan zárónyilatkozatot, amely még említést sem tesz a fosszilis energiahordozókról.

Nem fogunk elfogadni olyan zárónyilatkozatot, amely a fosszilis tüzelőanyagokat egyszer sem említi

- jelentette ki a miniszter.

A miniszter szerint a világnak sürgősen erőteljesebb klímavédelmi intézkedésekre van szüksége, a javasolt "antalyai paktum" azonban még csak meg sem közelíti az erre adható megfelelő választ.

A csaknem kéthetes konferenciát egyre nehezebb tárgyalások kísérték. A résztvevők vasárnapig a legfontosabb kérdésekről egyeztettek, köztük a szén, a kőolaj és a földgáz használatának fokozatos visszaszorításáról. Erről a felek három évvel ezelőtt Dubajban már megállapodtak, több olajexportáló ország, köztük Szaúd-Arábia azonban nem kívánja megerősíteni a korábbi vállalásokat.

Vitát váltott ki az elektrifikáció felgyorsítására vonatkozó új célkitűzés, valamint a fejlődő országoknak ígért támogatások kifizetésének kérdése is.

A konferencia több résztvevője bírálta a rendezvény vezetését, amelyet egyes küldöttek túl passzívnak tartottak a tárgyalások során.

Az Európai Unió és több szövetséges országa, köztük kis szigetállamok, afrikai és latin-amerikai országok, valamint a legkevésbé fejlett államok a tárgyalások végső szakaszában ambiciózusabb klímavédelmi vállalásokat sürgettek. A csoport a közel 200 részt vevő ország közül több mint 130-at tömörít.

A klíma-világkonferenciának eredetileg péntek este kellett volna véget érnie. A tanácskozás azonban minden korábbi hasonló rendezvényt meghaladó időtartamával rekordot döntött.

Vasárnap délutánra a hosszabbítás már a 45. órájába lépett.

Az eddigi leghosszabb ENSZ-klímakonferenciát 2019-ben Madridban rendezték, ahol a hivatalos zárást követően 44 órán át folytatódtak a tárgyalások. Az antalyai konferencia november 9-én kezdődött.

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