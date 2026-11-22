A 2008-ban átadott létesítményt eredetileg árvízvédelmi célokra hozták létre, azonban az elmúlt másfél évtizedben még soha nem vették igénybe. A tározó mostani megnyitása egy vízgazdálkodási szemléletváltás eredménye. Ennek keretében a vízügyi szakemberek a nemzeti parkokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel összefogva azon dolgoznak, hogy a lehullott csapadékot és a folyókon érkező vizet megtartsák, illetve visszajuttassák a tájba.

A zsilipek megnyitását követően a Tisza vize a korábban teljesen kiszáradt csatornahálózatba áramlik, jelentősen javítva a terület vízháztartását. A miniszterelnök a térség vízpótlásának jelentőségét hangsúlyozva kiemelte, hogy

ez a 2-3 millió köbméter víz most olyan a Bodrogköznek, mint egy falat kenyér az éhezőknek.

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