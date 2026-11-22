Az Európai Unió és több ország elutasította az antalyai ENSZ-klímacsúcs zárómegállapodásának tervezetét, amely még név szerint sem említette a fosszilis energiahordozókat. Murat Kurum, a COP31 török elnöke a vasárnapi záróülésen közölte, hogy nincs egyetértés a szövegről, és újabb tervezetet sem készítenek. Jelen állás szerint átfogó politikai megállapodás nélkül érhet véget a konferencia.

A több mint két hete tartó tárgyalásoknak eredetileg pénteken kellett volna lezárulniuk. A török és ausztrál elnökség vasárnap még abban bízott, hogy az átdolgozott javaslatot minden fél elfogadja. Az EU nevében felszólaló Darragh O’Brien ír környezetvédelmi miniszter szerint a szöveg túl gyenge volt, mert nem tért ki a fosszilis energiahordozókról való átállásra. Panama szerint a tervezet nem adott a klímaválság súlyához mérhető választ, és a Marshall-szigetek is kifogást emelt.

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A tervezet számolt azzal, hogy a globális felmelegedés meghaladhatja a párizsi megállapodásban rögzített 1,5 Celsius-fokos küszöböt.

A szöveg a légköri szén-dioxid eltávolítására szolgáló technológiák gyorsabb fejlesztését szorgalmazta, hogy idővel vissza lehessen fordítani a túllépést. A Reutersnek nyilatkozó helyszíni megfigyelők szerint Szaúd-Arábia és több nagy olajtermelő ország azért lobbizott, hogy ezek a technológiák bekerüljenek a szövegbe, a fosszilis energiahordozók közvetlen említése pedig kimaradjon. A bírálók attól tartottak, hogy ez ürügyet adhat az olajkitermelés fenntartására.

A korábbi klímacsúcsokon vállalt kötelezettségek érvényben maradnak. Antalyában arról nem sikerült közös álláspontot kialakítani, hogyan gyorsítsák fel a kibocsátáscsökkentést, és milyen támogatást kapjanak a fejlődő országok a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

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