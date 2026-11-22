A Weather on Maps meteorológiai oldal friss előrejelzése szerint a következő napokban a hőmérséklet jócskán a sokévi átlag alá esik. Hétfőtől napközben sem lesz melegebb 5 foknál, a hét elején ráadásul a csípős északi szél jelentősen rontja majd a hőérzetet.

Bár a hét első fele szárazabbnak ígérkezik,

csütörtöktől ismét számottevő csapadék érkezik a térségbe.

A lehűlés és a csapadék egybeesése miatt

a nyugati, valamint az északkeleti vármegyékben nem kizárt, hogy hópelyhek is feltűnnek, és kisebb látványhavazás alakul ki.

A hosszú távú meteorológiai modellek alapján a jövő heti hideghullámot várhatóan egy átmeneti felmelegedés követi. A lassan közeledő december ugyanakkor – az elmúlt évek tendenciáinak megfelelően – jó eséllyel ismét az átlagosnál hidegebb idővel indul.

Az időjárási szakoldal a fehér karácsony esélyeit is latolgatja már, azt írták

Az előrejelzésekből emellett az is körvonalazódik, hogy a karácsony környékén szinte már megszokottnak számító enyhülés idén is megérkezhet az ünnepekre.

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