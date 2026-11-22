A HungaroMet előrejelzése szerint a felhősödés ellenére sem lesz az ország minden pontján csapadékos az időjárás. A várható területi és időbeli eloszlás kapcsán kiemelték, hogy

a déli óráktól számíthatunk délnyugat felől egyre többfelé eleredő esőre, záporesőre, de az északi határszélen nem, vagy csak nagyon kevés fog esni.

Ezzel szemben a legkiadósabb csapadékra a délnyugati tájakon van a legnagyobb esély.

A nappali csúcshőmérséklet ma 3 és 10 Celsius-fok között alakul, az esti óráktól pedig a Nyugat-Dunántúlon az északi szél megerősödésére is készülni kell.

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