A horvát autópálya-kezelő vállalat (HAC) 8,83 millió euró értékű közbeszerzést készít elő
a közlekedési táblák, útburkolati jelek és biztonsági korlátok átalakítására.
A munkálatok az ország teljes autópálya-hálózatát érintik.
A tervek szerint
a zöld sávokon a rendszerbe már regisztrált autósok megállás nélkül haladhatnak át, míg a sárgákat azoknak tartják fenn, akiknek még regisztrálniuk kell.
A személyautók, motorkerékpárok, lakóautók és a legfeljebb 3,5 tonnás teherjárművek esetében a rendszámhoz bankkártyát lehet majd rendelni az útdíj automatikus levonásához. Az autóbuszok és a nehezebb tehergépjárművek számára kötelező lesz az ENC fedélzeti egység használata.
Jelentős változások várhatók a Zágráb közelében fekvő Lucko és Demerje fizetőállomásoknál, ahol a nyári turisztikai szezonban gyakran alakulnak ki torlódások. Luckónál átalakítják a meglévő áthaladó sávokat, és külön sávot jelölnek ki a regisztrációra.
A kizárólag Zágráb irányában működő, ENC-készülékkel használható Demerje fizetőállomás a tervek szerint megszűnik jelenlegi formájában. A területen új forgalmi jelzéseket helyeznek el, de egyelőre nem tudni, milyen szerepet kap a létesítmény az új rendszerben.
A fizetőállomások előtt új táblák segítik majd a megfelelő sáv kiválasztását, a kapuk területén pedig 40 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnek be. Egyes áthaladó sávokat lezárnak, a forgalmat pedig szükség szerint betonkorlátokkal választják szét.
A Crolibertas nevű új útdíjrendszert a tervek szerint 2027. március 1-jén vezetik be. Az autósoknak ezután nem kellene megállniuk a fizetőkapuknál, az útdíjat rendszámfelismerő kamerák vagy ENC-készülékek segítségével szednék be.
Az új útdíjrendszer bevezetését korábban közbeszerzési problémák nehezítették: a HAC októberben eredménytelennek nyilvánította az internetes értékesítési felület és a mobilalkalmazás fejlesztésére kiírt pályázatot. A vállalat azóta más megoldást választott, és legutóbbi tájékoztatása szerint továbbra is a 2027. március 1-jei indulással számol.
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