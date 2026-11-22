Több mint 180 ezer esetben kezdeményezték jogviták megelőzését vagy gyors lezárását - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Egyre több magyar tesz előre lépéseket azért, hogy elkerülje a későbbi jogvitákat és a hosszadalmas pereskedést.

Tavaly már több mint 180 ezer esetben kezdeményeztek olyan eljárást közjegyzőnél, amely a jogviták megelőzését vagy a jogok gyorsabb érvényesítését szolgálta.

Jelentősen nőtt a közjegyzők előtti egyezségi eljárások száma, és majdnem húsz százalékkal több egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek közjegyző előtt, amely szintén egy későbbi, akár több éves pereskedés megelőzésére szolgál.

A Medián felmérése szerint a lakosság és a cégek túlnyomó része (66 százalék) bízik a közjegyzőkben

- közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

A későbbi jogviták megelőzése vagy jogaik gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése miatt indított több mint 180 ezer közjegyző előtti eljárás meghatározó része lakásbérléshez vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódik. Ilyenkor a nyilatkozatot tevő fél közvetlenül végrehajtható kötelezettséget vállal például arra, hogy a szerződésben rögzített feltételek szerint fizeti a bérleti díjat és a szerződés megszűnését követően kiköltözik az ingatlanból. Ezzel elkerülhető, hogy a nem fizető, szerződést szegő bérlő kiköltöztetésére hosszadalmas lakáskiürítési pert kelljen indítani.

Sokan fordulnak közjegyzőhöz előzetes bizonyítás vagy igazságügyi szakértő kirendelése miatt is.

Az előzetes bizonyítás lehetőséget ad arra, hogy az érintettek például egy építőpipari jogvitánál még egy esetleges per előtt beszerezzék a bizonyítékokat, különösen akkor, ha azok később megsemmisülhetnek, megváltozhatnak. Az igazságügyi szakértő kirendelésével pedig például műszaki, építési vagy más szakkérdésekben szerezhető be olyan szakvélemény, amely elősegítheti a felek megegyezését, de egy későbbi perben is felhasználható.

Tipikusan vagyonjogi ügyekben, például károkozás miatti elszámolás, építőipari szavatossági vita vagy élettársak közötti vagyonfelosztás esetén szolgálja a perek elkerülését a közjegyző előtti egyezségi eljárás, amely évről évre népszerűbb. Magánszemélyek és cégek között is hatékony, ha van reális esély egy kompromisszumra, a felek valóban szeretnék elkerülni a bírósági procedúrát, és szeretnének egy végrehajtható határozatot. Ez erős biztosíték, mutatja a felek szándékának komolyságát, mert ha az egyik fél nem tartja be azt, amit az egyezségben vállalt, akkor nem kell már bírósághoz fordulni, hanem közvetlenül kezdeményezhető a végrehajtás.

Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult.

A pereknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon három hónapon belül, a többi elhúzódik, a járásbíróságokon az ügyek nagyjából 10, a törvényszékeken mintegy 20 százalékánál legalább egy évet kell várni az elsőfokú ítéletig, egy fellebbezés pedig tovább nyújtja a jogerős döntést.

Mindezt az ügyfelek is érzékelik: a Medián intézmények iránti bizalmat és elégedettséget vizsgáló reprezentatív felmérése szerint a válaszadók a bírósági eljárásokat leginkább körülményesnek ítélték meg (73 százalék), és a gyorsaságot érezték a legkevésbé jellemzőnek: csak minden ötödik válaszadó tartotta gyorsnak, háromnegyedük szerint viszont nem volt az.

A közjegyzőket ezzel szemben a válaszadók többsége, 62 százaléka gyorsnak és korszerűnek tartja, 81 százalékuk pedig megbízhatónak is. A kormányhivatali ügyintézést még többen értékelik kedvezően: a megkérdezettek több mint kétharmada gyorsnak és ügyfélközpontúnak, több mint kilenctizedük pedig megbízhatónak tartja.

A Medián kutatása azt is vizsgálta, mennyire bíznak a magyarok egyes intézményiekben. A felmérés azt mutatta, hogy a kormányhivatalok iránt a legerősebb a bizalom: a válaszadók 82 százaléka nagyon vagy közepesen bízik bennük. Az országgyűlési képviselőknél 72, a közjegyzőkben 70 százalékos a bizalmi arány. Őket sorrendben az ügyvédek, a helyi önkormányzatok, a bíróságok és a bankok követik.

A Medián 2026 júniusban, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából, 1000 ember megkérdezésével készített reprezentatív kutatást az egyes intézmények és jogi szereplők iránti bizalomról, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról elégedettségről.

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