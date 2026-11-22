Egyre több magyar tesz előre lépéseket azért, hogy elkerülje a későbbi jogvitákat és a hosszadalmas pereskedést.
Tavaly már több mint 180 ezer esetben kezdeményeztek olyan eljárást közjegyzőnél, amely a jogviták megelőzését vagy a jogok gyorsabb érvényesítését szolgálta.
Jelentősen nőtt a közjegyzők előtti egyezségi eljárások száma, és majdnem húsz százalékkal több egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek közjegyző előtt, amely szintén egy későbbi, akár több éves pereskedés megelőzésére szolgál.
A Medián felmérése szerint a lakosság és a cégek túlnyomó része (66 százalék) bízik a közjegyzőkben
- közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.
A későbbi jogviták megelőzése vagy jogaik gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése miatt indított több mint 180 ezer közjegyző előtti eljárás meghatározó része lakásbérléshez vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódik. Ilyenkor a nyilatkozatot tevő fél közvetlenül végrehajtható kötelezettséget vállal például arra, hogy a szerződésben rögzített feltételek szerint fizeti a bérleti díjat és a szerződés megszűnését követően kiköltözik az ingatlanból. Ezzel elkerülhető, hogy a nem fizető, szerződést szegő bérlő kiköltöztetésére hosszadalmas lakáskiürítési pert kelljen indítani.
Sokan fordulnak közjegyzőhöz előzetes bizonyítás vagy igazságügyi szakértő kirendelése miatt is.
Az előzetes bizonyítás lehetőséget ad arra, hogy az érintettek például egy építőpipari jogvitánál még egy esetleges per előtt beszerezzék a bizonyítékokat, különösen akkor, ha azok később megsemmisülhetnek, megváltozhatnak. Az igazságügyi szakértő kirendelésével pedig például műszaki, építési vagy más szakkérdésekben szerezhető be olyan szakvélemény, amely elősegítheti a felek megegyezését, de egy későbbi perben is felhasználható.
Tipikusan vagyonjogi ügyekben, például károkozás miatti elszámolás, építőipari szavatossági vita vagy élettársak közötti vagyonfelosztás esetén szolgálja a perek elkerülését a közjegyző előtti egyezségi eljárás, amely évről évre népszerűbb. Magánszemélyek és cégek között is hatékony, ha van reális esély egy kompromisszumra, a felek valóban szeretnék elkerülni a bírósági procedúrát, és szeretnének egy végrehajtható határozatot. Ez erős biztosíték, mutatja a felek szándékának komolyságát, mert ha az egyik fél nem tartja be azt, amit az egyezségben vállalt, akkor nem kell már bírósághoz fordulni, hanem közvetlenül kezdeményezhető a végrehajtás.
Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult.
A pereknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon három hónapon belül, a többi elhúzódik, a járásbíróságokon az ügyek nagyjából 10, a törvényszékeken mintegy 20 százalékánál legalább egy évet kell várni az elsőfokú ítéletig, egy fellebbezés pedig tovább nyújtja a jogerős döntést.
Mindezt az ügyfelek is érzékelik: a Medián intézmények iránti bizalmat és elégedettséget vizsgáló reprezentatív felmérése szerint a válaszadók a bírósági eljárásokat leginkább körülményesnek ítélték meg (73 százalék), és a gyorsaságot érezték a legkevésbé jellemzőnek: csak minden ötödik válaszadó tartotta gyorsnak, háromnegyedük szerint viszont nem volt az.
A közjegyzőket ezzel szemben a válaszadók többsége, 62 százaléka gyorsnak és korszerűnek tartja, 81 százalékuk pedig megbízhatónak is. A kormányhivatali ügyintézést még többen értékelik kedvezően: a megkérdezettek több mint kétharmada gyorsnak és ügyfélközpontúnak, több mint kilenctizedük pedig megbízhatónak tartja.
A Medián kutatása azt is vizsgálta, mennyire bíznak a magyarok egyes intézményiekben. A felmérés azt mutatta, hogy a kormányhivatalok iránt a legerősebb a bizalom: a válaszadók 82 százaléka nagyon vagy közepesen bízik bennük. Az országgyűlési képviselőknél 72, a közjegyzőkben 70 százalékos a bizalmi arány. Őket sorrendben az ügyvédek, a helyi önkormányzatok, a bíróságok és a bankok követik.
A Medián 2026 júniusban, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából, 1000 ember megkérdezésével készített reprezentatív kutatást az egyes intézmények és jogi szereplők iránti bizalomról, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról elégedettségről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas vagyon rejlik a leselejtezett AI-hardverekben: dől a pénz az újrahasznosításból
Az AI-beruházási hullám idővel hulladékkezelési kihívássá válhat.
Teljesen átalakulnak az utazási szokások - Mutatjuk, hogy nyaralunk a jövőben
Leáldozott a tengerpartos utazásoknak?
Amerika már a jövő háborújára készül, de hatalmas vita robbant ki az egyik legfontosabb fegyverről
Nem aratott osztatlan sikert a hadsereg új gépkarabélya.
A horvát miniszterelnök is felszólalt a megfizethető turizmusért
A helyieket is ki kell szolgálni.
65 éves mélyponton ragadt a világ bortermelése
A 2024-es mélypontot hozza az idei év is.
Dróntámadás ért egy orosz teherhajót a Finn-öbölben
Ukrajna állhat a támadás mögött.
Mark Rutte garanciát adott a lengyeleknek
Megvédi őket a NATO.
Bejelentették: nem kellene többé a szőnyeg alá söpörni a kórházi problémákat
Az orvosok és ápolók olyan lehetőséget kaphatnak, amellyel a munkahelyi problémákat a megtorlástól való félelem nélkül jelezhetik.
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?