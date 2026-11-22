Elutasította Friedrich Merz német kancellár vasárnap az Európai Unió hosszú távú költségvetésére vonatkozó legújabb kompromisszumos javaslatot, mondván, hogy az túlságosan sok kiadással számol.

A német kereszténydemokrata politikus ugyanakkor megjegyezte: a hétvégén ismertetett javaslat első lépés lehet afelé, hogy még az idén megállapodásra jussanak a hétéves büdzséről.

Gyakorlatilag minden egyes tagország azzal a kihívással küzd, hogy konszolidálja államháztartását. Egy olyan uniós költségvetés, amely ugyanakkor 40 százalékkal növekszik, nem időszerű

- fogalmazott a kancellár.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szombaton délelőtt terjesztett elő egy újabb, a 2028-2034-es időszakra vonatkozó, jelentősen átdolgozott tervezetet,

amely hozzávetőleg 204 milliárd euróval kevesebb kiadással számol a korábbi elképzeléseknél.

A korábbi tervezethez képest kevesebb jutna egyebek között a versenyképességi, védelmi kiadásokra, valamint a strukturálisan lemaradó régiók támogatására.

Costa - aki a költségvetési megállapodás eléréséhez elengedhetetlennek tartja az új bevételi forrásokat - elvetette az uniós bizottság által javasolt társaságiadó-alapú bevételi forrást, helyette pedig a digitális szolgáltatásokon alapuló új saját forrás bevezetését javasolja.

Németországgal és több más nettó befizető országgal - mint Hollandia, Svédország és Finnország - az uniós költségvetés tekintetében szemben áll egy nagy országcsoport, amely az elmaradottabbnak számító régiókat segítő kohéziós támogatásokat és a mezőgazdaság javát szolgáló kiadásokat védi. Ezen államok közül sok - főként Dél- és Kelet-Európában - nettó kedvezményezettje az uniós költségvetésnek. Utóbbi országcsoport így azt kifogásolja az új javaslatban, hogy Costa jelentősen csökkentené a kohéziós forrásokat, eleget téve ezzel a német kormány követeléseinek. A német kormány azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben a versenyképesség, a kutatás, a biztonság és a védelem területén szükséges kiadásokat sokkal nagyobb prioritással kell kezelni.

Párizs szintén bírálta és "nagyon kiábrándítónak" minősítette Costa kompromisszumos javaslatát, különös tekintettel ami a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatását illeti, amelyet nem látnak kellő mértékben biztosítva.

A költségvetésről folytatott tárgyalásokat tovább nehezíti, hogy Merz a közelmúltban összekapcsolta azokat az Ukrajnának nyújtandó új segélyek finanszírozásáról szóló megbeszélésekkel.

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