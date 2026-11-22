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A költségvetés kialakításakor a kormányzat arról is képet ad, hogy milyen társadalompolitikai célokat tart fontosnak, és kiket tekint a leginkább támogatandó csoportoknak. A Tisza-kormány tervezett intézkedései alapján a munkaalapú társadalom koncepciója továbbra is meghatározó marad, ugyanakkor a szociális biztonság erősítése is nagyobb hangsúlyt kaphat. A minimálnyugdíj jelentős emelése, a megváltozott munkaképességűek támogatása és az új lakhatási programok egyaránt ezt az irányt jelzik, miközben az is látszik, hogy a segítség nem minden társadalmi csoporthoz azonos módon jut el. A költségvetés szociálpolitikai prioritásait vizsgálva ezért az a legfontosabb kérdés, hogy valóban szolidárisabbá válik-e a munkaalapú társadalom, és mennyiben képes az állam érdemi védelmet nyújtani azoknak is, akik a leginkább rászorulnak.

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A modern jóléti állam egyik alapvető feladata, hogy védelmet nyújtson azoknak, akik valamilyen társadalmi kockázattal szembesülnek. Ilyen kockázat lehet a munkanélküliség, a betegség, a hajléktalanság, az időskori elszegényedés vagy a gyermekneveléssel összefüggő jövedelemkiesés. A költségvetés ez alapján nem csupán pénzügyi terv, hanem annak lenyomata, hogy az állam milyen módon kívánja kezelni ezeket a kockázatokat.

A költségvetés családpolitikai vetületéről korábban írt cikkemben már kifejtettem azt, hogy úgy tűnik: a kormány nyit a szegényebb családok felé a családi pótlék emelésével. A családpolitika rendszere ugyanakkor mégsem vesz radikális fordulatot, hiszen például a családi adókedvezmény szabályai nem változnak, az anyák SZJA-mentessége pedig csak mérsékelten. Emellett a korábban beígért GYES és GYET emelésére is egyelőre várnunk kell.

De mit mutatnak a költségvetési prioritások más területeken? Ebben a cikkben szociálpolitikai szempontból vizsgálom meg, hogy a Tisza-kormány miként kíván reagálni két kiemelt társadalmi kihívásra:

a nyugdíjasok elszegényedésére

és a lakhatási válságra.

Középpontban az időskori szegénység kezelése

A költségvetés egyik legjelentősebb szociálpolitikai intézkedése a nyugdíjminimum emelése:

2027. január 1-jétől a jelenlegi 28 500 forintról 120 000 forintra nő a minimálnyugdíj összege ,

, míg a 146 ezer forintnál kisebb nyugdíjakat sávos kiegészítő nyugdíjemeléssel is növelik.

Ezt egészíti ki az időskorúak járadékának megduplázása (ez azokra a nyugdíjkorhatárt betöltött emberekre vonatkozik, akiknek nincs elég szolgálati idejük az öregségi nyugdíjhoz), valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10 százalékos növelése. A kormány emellett garantálja, hogy az ilyen ellátásban részesülő, 65 év feletti személyek havi jövedelme elérje legalább a 120 ezer forintot.

Ezek az intézkedések egyértelműen azt jelzik, hogy

az időskori elszegényedés kérdése kiemelt figyelmet kap a szociálpolitikában.

A nyugdíjasok számára bevezetendő SZÉP-kártya ugyanakkor nemcsak jövedelemkiegészítő eszközként értelmezhető, hanem a fogyasztás élénkítését is szolgálhatja. (A 250 ezer forint nyugdíjnál kisebb nyugdíjban részesülők 50 ezer forintot, míg a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők 25 ezer forintot kapnak a nyugdíjas SZÉP-kártyára 2027-ben.)

A megváltozott munkaképességű és a fogyatékkal élő személyeket érintő ellátások emelése szintén kedvező lépés, ugyanakkor kérdéses, hogy a megemelt összegek mennyiben képesek érdemben javítani az érintettek helyzetén. Mint kiderült, a 10%-os emelés kizárólag a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat érinti, amelyek esetében a korábbi munkaviszony meghatározó jelentőséggel bír. Az emelés mértéke sokkal inkább tekinthető jelképes gesztusnak, mint valódi, érdemi segítségnek. Az intézkedés emellett továbbra is a munkaalapú társadalom logikáját tükrözi, hiszen többek között a rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülők kimaradnak belőle.

Összességében a költségvetés ezen részéből az a kép rajzolódik ki, hogy

az állam a sérülékeny társadalmi csoportok közül elsősorban az idősek jövedelembiztonságának megerősítését tekinti prioritásnak,

míg a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek támogatása egyelőre kevésbé hangsúlyosan jelenik meg.

A lakhatási válságot nem a legszegényebbeken keresztül kezelnék

A lakhatási válság kezelését célzó fő intézkedés, a Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel az első lakásuk megszerzésére törekvő, 18 és 41 év közötti fiatalokat célozza, kedvezményes kamatozással és a befektetési célú felhasználás korlátozásával. A program deklarált célja, hogy a támogatások valóban az otthonteremtést segítsék, ne pedig az ingatlanbefektetéseket.

Szociálpolitikai nézőpontból ez azt üzeni, hogy

a kormány a lakhatási problémát elsősorban az első lakáshoz jutás nehézségeként értelmezi, és kevésbé a lakhatási szegénység vagy a lakásvesztés kockázataként.

A hitel jellegű támogatások elsősorban azok számára lehetnek elérhetők, akik rendelkeznek rendszeres jövedelemmel és hosszabb távon hitelképesek.

A program egészéből emellett az rajzolódik ki, hogy

a magyar lakáspolitika továbbra is a saját tulajdonú lakás megszerzését tekinti kívánatos életútnak.

A kedvezményes hitelek és a Wekerle+ Lakástakarék egyaránt ezt a célt szolgálják.

Egy kritikusabb szociálpolitikai értékelésben ugyanakkor felmerülhet, hogy a lakhatási problémák egy része nem a tulajdonszerzés hiányából, hanem a megfizethető bérlakások hiányából, a magas albérletárakból vagy a lakhatási bizonytalanságból fakad. Bár a kormány ígért bérlakás- és kollégiumfejlesztéseket, ezeknek a részletszabályai még nem tisztázottak.

A csomag talán legérdekesebb eleme a Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel. Az energetikai korszerűsítések támogatása nemcsak klíma- vagy energiapolitikai kérdés, hanem szociálpolitikai jelentősége is lehet, mivel közvetlenül összefügg az energiaszegénységgel. A program az ország egész területén elérhető lesz, családi állapottól függetlenül, és akár a beruházás költségének jelentős részéhez nyújt állami hozzájárulást. Ebből a szempontból a program azt az üzenetet hordozza, hogy a lakhatási költségek csökkentése és az energiaszegénység mérséklése egyre fontosabb célként jelenik meg. Ugyanakkor itt is van egy korlát: azok tudnak leginkább élni a lehetőséggel, akik saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek, illetve képesek a felújításhoz szükséges önerő vagy hitel vállalására.

Szociálisan érzékenyebb munkaalapú társadalom?

Mindent összevetve a költségvetés vizsgált intézkedései azt sugallják, hogy

a munkaalapú társadalom koncepciója továbbra is meghatározó eleme marad a kormány szociálpolitikai gondolkodásának.

Ezt jól tükrözi a Wekerle-program is, amelynek legfontosabb elemei elsősorban kedvezményes hitelekre épülnek, vagyis a támogatások jelentős része továbbra is a munkaerőpiacon aktív, hitelképes csoportokat célozza. Ugyanakkor a lakáspolitikában bizonyos elmozdulás is megfigyelhető: a támogatások kevésbé kapcsolódnak a családpolitikai célokhoz, és nagyobb hangsúlyt kap az önálló lakhatás támogatása, függetlenül a háztartások családi helyzetétől.

A családi pótlék, a minimálnyugdíj, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelése ugyanakkor arra utal, hogy a kormány nem kizárólag egyéni felelősségként tekint a társadalmi nehézségekre. Ezek az intézkedések annak elismerését jelentik, hogy bizonyos élethelyzetekben az államnak is szerepet kell vállalnia a társadalmi kockázatok mérséklésében és a szociális biztonság megteremtésében.

Összességében a költségvetésben egyszerre vannak jelen az öngondoskodást és a munkaerőpiaci részvételt ösztönző elemek, valamint a sérülékenyebb társadalmi csoportokat támogató intézkedések. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy a költségvetés által kínált válaszok mennyiben nyújtanak érdemi segítséget más társadalmi kockázatokkal szemben, például a lakhatási bizonytalanság, a fogyatékossággal élők társadalmi hátrányai vagy az aktív korú szegények helyzete esetében.

A következő évek egyik legfontosabb szociálpolitikai kérdése éppen az lehet, hogy a most kijelölt irány mennyiben járul hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a leginkább sérülékeny csoportok biztonságának erősítéséhez.

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