A Tisza mentén már alkalmazott vízgazdálkodási szemléletváltást az ország más pontjaira is kiterjesztik.

Ennek részeként a Sákor-főcsatornán és annak mellékágain lezárták a zsilipeket, hogy megakadályozzák a csapadékos időjárás nyomán keletkezett többletvíz elfolyását. Az intézkedés eredményeként a csatornák töltöttsége elérte a száz százalékot, a víz pedig helyenként a mederből kilépve a környező területeket is elárasztotta és feltöltötte.

A helyi gazdálkodók támogatásával és a velük folytatott folyamatos egyeztetés mellett megvalósult beavatkozás komoly mezőgazdasági jelentőséggel bír a térségben.

Nem engedjük el a téli csapadékot, hanem most tárazzuk be, hogy a következő öntözési idény kezdetére sokkal kedvezőbb vízellátási feltételeket teremtsünk

– emelte ki a miniszter a munkálatok kapcsán.

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