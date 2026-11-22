Több mint 9 milliárd forintos fejlesztés jön: átfogó felújítás kezdődik az egyik legforgalmasabb hazai vasútvonalon
Közel tízmilliárd forintos támogatást kap a MÁV a ceglédi vasúti fővonal budapesti bevezető szakaszának átfogó rekonstrukciójára – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Tisza-kormány: kilencmilliárdos vagyonzár Seszták ellen, Bús Balázst kiengedték a börtönből
A szombati nap fontosabb hírei:
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Kert Attila lesz a közmédia új vezérigazgatója: A Független Közmédia Testület a második meghallgatási kör után választotta ki az MRTV vezetőjét. A döntésben vezetői tapasztalata és gazdálkodási tervei is szerepet játszottak.
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Több mint kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklóssal szemben: A Nemzeti Nyomozó Iroda a korrupcióval gyanúsított, letartóztatásban lévő volt fejlesztési miniszter házát és autószalonját is zár alá vette.
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Megszüntették Bús Balázs letartóztatását: A Kecskeméti Törvényszék bűnügyi felügyeletet rendelt el az NKA volt alelnökével szemben. A politikus nem hagyhatja el Komárom-Esztergom vármegyét, és hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen.
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Bejelentővédelmi rendszer készül az egészségügyben: A Hegedűs Zsolt által ismertetett LÉPÉS Program biztonságos, akár névtelen jelzési lehetőséget teremtene a visszaélések és betegbiztonsági problémák feltárására. A tervek szerint a bejelentőket a megtorlástól is védenék.
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Először nyitották meg a Cigándi-tározó zsilipjeit: Gajdos László bejelentése szerint a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva közel kétmillió köbméter vizet juttatnak vissza a tájba. A 2008-ban megépült tározót korábban egyszer sem használták.
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Egy nappal rövidebb lesz a tanév: December 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt december 12-én sem lesz tanítás. Lannert Judit tájékoztatása szerint ezzel egy nappal csökken a 2026/2027-es tanév tanítási napjainak száma.
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Új közlekedési csomópont épül Székesfehérváron: A kormány a Baross Gábor Terv keretében döntött a vasútállomást és az új buszpályaudvart összekapcsoló beruházásról. A fejlesztés közvetlen átszállást biztosítana a vonatok és a térségi buszjáratok között.
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Megkezdődött az autópálya-koncessziós szerződés megszüntetése: Vitézy Dávid videóban számolt be a Mészáros–Szíjj-féle koncesszió lezárását célzó folyamat első lépéséről, egy megállapodás aláírásáról.
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Újabb 160 busz beszerzése kerülhet célegyenesbe: Lezárult a Volán elővárosi autóbusz-beszerzésének bírálati szakasza, az alacsony belépésű IVECO-járművek 2027 második felében érkezhetnek. A buszokat a Pest vármegyei agglomerációban állítanák forgalomba, az ott felszabaduló járművek más térségekbe kerülnének.
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Akár 2027-ben elindulhat az M3-as metró hosszabbítása: Az első, 1,9 kilométeres és kétállomásos szakaszra 80 milliárd forintos uniós kerettel számolnak. A megvalósítást a kisajátítások finanszírozása, a kivitelező kiválasztása és a 2030-as elszámolási határidő is nehezíti.
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Országszerte csaknem 540 kilométernyi mellékút felújítása indult el: Vitézy Dávid szerint Zalában tíz, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 26 kilométeren már befejeződtek a munkák.
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Csaknem 82 milliárd forint jut a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: A 2027-es támogatás 31 ezer embert érint, a jelenlegi konstrukciókat június végéig meghosszabbítják. A második félévre új pályázati rendszert és szigorúbb ellenőrzést terveznek.
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Bővítik a téli menedékhelyi kapacitásokat: Novembertől április végéig további időszakos férőhelyeket biztosítanak a szociális bentlakásos intézményekben. A téli időszakban a 105 százalékos befogadási korlátot sem kell alkalmazni.
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Mintegy kilencmilliárd forintba kerülhetett eddig a csádi misszió: A beszámoló szerint közel ötmilliárdot a Hungary Helps Ügynökség, további négymilliárdot a honvédség használt fel. A külügyminisztérium felülvizsgálja a programot, amelynek egyes elemei továbbra is zajlanak.
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Új agrárstratégiát sürget Bóna Szabolcs: A miniszter szerint a gazdák együttműködésére, a hazai feldolgozóipar fejlesztésére, valamint az innováció és az infrastruktúra támogatására kell helyezni a hangsúlyt.
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Átfogóbb vidékpolitikát szorgalmaz a Magyar Vidéki Paktum: A kezdeményezés az agrártámogatásokon túl a vidéki társadalom egészét érintő problémákra irányítaná a fejlesztéspolitika figyelmét.
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Hétfőn a parlamentben folytatódik a kormányzati munka: Magyar Péter bejegyzése szerint a november 23-i ülésnap 11 órakor kezdődik.
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Bruttó 347 ezer forintra emelkedik a minimálbér: A 2027-es megállapodás 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 396 ezer forintos garantált bérminimumot rögzít. Az szja-csökkentés miatt a nettó keresetek ennél nagyobb ütemben nőhetnek.
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Jelentősen nőhetnek az uniós fejlesztési kifizetések: A 2027-es költségvetési tervezet közel 823 milliárd forinttal több kifizetéssel számol a hétéves programokból, mint 2026-ban. Új vállalkozásfejlesztési pályázatok és MFB-programok is érkezhetnek.
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Előrelépés történt a befagyasztott uniós források ügyében: Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint Magyarország a módosított helyreállítási terv 127 mérföldkövéből 126-ot teljesített. A beszámoló alapján közel 3500 milliárd forintos utalás válhat elérhetővé.
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Stabilra javította Magyarország kilátását a Moody’s: A hitelminősítő november 20-án változatlanul Baa2 szinten hagyta az adósbesorolást, de megszüntette a negatív kilátást. Kármán András pénzügyminiszter ezt a gazdaságpolitikai fordulat eredményeinek elismeréseként értékelte.
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Kompenzáció társulna a lakossági rendszerhasználati díj emeléséhez: A minisztérium közlése szerint januártól tízszeresére nő a háztartások áram-rendszerhasználati díja, de 90 százalékos állami kompenzációt vezetnek be mellé. Az átalakítás elsősorban a vállalati áramszámlák csökkentését célozza.
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Enyhülhet a belső égésű motoros autók uniós szabályozása: Az EU még 2026-ban dönthet a hagyományos és hibrid új autók 2035 utáni értékesítésének engedélyezéséről. A német közlekedési miniszter az enyhítésért cserébe a németországi gyártás és fejlesztés fenntartását várja az autóipartól.
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Jelentős vágás jöhet a következő uniós költségvetésben: A kompromisszumot kereső javaslat 204 milliárd euróval csökkentené a korábbi kiadási terveket. Bevételi oldalon háromszázalékos digitális adó is felmerült a nagyvállalatok számára.
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A várakozásokkal szemben tovább nőtt az uniós napelempiac: Az első félévben legalább 33,8 gigawatt új kapacitás épült ki, ami 1,9 százalékos éves növekedés. A SolarPower Europe felfelé módosított előrejelzése alapján 2026-ban újabb telepítési rekord is születhet.
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A tervezett bérlakásprogram lehetőségeit vizsgálta a Portfolio Checklist: A műsorban az állami bérlakásépítés és az üres lakások hasznosításának lakhatási válságra gyakorolt lehetséges hatásairól volt szó.
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Több mint 25 millió forintnyi talált pénzt adtak le a BKV-nál: A 2024 elejétől 2026 októberének végéig összegyűlt készpénz mellett évente több ezer műszaki eszközt is elhagynak az utasok. Az át nem vett pénz és az értékesített tárgyak bevétele a Magyar Államkincstárhoz kerül.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh ZoltÃ¡n
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