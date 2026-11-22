A szombati nap fontosabb hírei:

Kert Attila lesz a közmédia új vezérigazgatója: A Független Közmédia Testület a második meghallgatási kör után választotta ki az MRTV vezetőjét. A döntésben vezetői tapasztalata és gazdálkodási tervei is szerepet játszottak.

Több mint kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklóssal szemben: A Nemzeti Nyomozó Iroda a korrupcióval gyanúsított, letartóztatásban lévő volt fejlesztési miniszter házát és autószalonját is zár alá vette.

Megszüntették Bús Balázs letartóztatását: A Kecskeméti Törvényszék bűnügyi felügyeletet rendelt el az NKA volt alelnökével szemben. A politikus nem hagyhatja el Komárom-Esztergom vármegyét, és hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen.

Bejelentővédelmi rendszer készül az egészségügyben: A Hegedűs Zsolt által ismertetett LÉPÉS Program biztonságos, akár névtelen jelzési lehetőséget teremtene a visszaélések és betegbiztonsági problémák feltárására. A tervek szerint a bejelentőket a megtorlástól is védenék.

Először nyitották meg a Cigándi-tározó zsilipjeit: Gajdos László bejelentése szerint a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva közel kétmillió köbméter vizet juttatnak vissza a tájba. A 2008-ban megépült tározót korábban egyszer sem használták.

Egy nappal rövidebb lesz a tanév: December 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt december 12-én sem lesz tanítás. Lannert Judit tájékoztatása szerint ezzel egy nappal csökken a 2026/2027-es tanév tanítási napjainak száma.

Új közlekedési csomópont épül Székesfehérváron: A kormány a Baross Gábor Terv keretében döntött a vasútállomást és az új buszpályaudvart összekapcsoló beruházásról. A fejlesztés közvetlen átszállást biztosítana a vonatok és a térségi buszjáratok között.

Megkezdődött az autópálya-koncessziós szerződés megszüntetése: Vitézy Dávid videóban számolt be a Mészáros–Szíjj-féle koncesszió lezárását célzó folyamat első lépéséről, egy megállapodás aláírásáról.

Újabb 160 busz beszerzése kerülhet célegyenesbe: Lezárult a Volán elővárosi autóbusz-beszerzésének bírálati szakasza, az alacsony belépésű IVECO-járművek 2027 második felében érkezhetnek. A buszokat a Pest vármegyei agglomerációban állítanák forgalomba, az ott felszabaduló járművek más térségekbe kerülnének.

Akár 2027-ben elindulhat az M3-as metró hosszabbítása: Az első, 1,9 kilométeres és kétállomásos szakaszra 80 milliárd forintos uniós kerettel számolnak. A megvalósítást a kisajátítások finanszírozása, a kivitelező kiválasztása és a 2030-as elszámolási határidő is nehezíti.

Országszerte csaknem 540 kilométernyi mellékút felújítása indult el: Vitézy Dávid szerint Zalában tíz, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 26 kilométeren már befejeződtek a munkák.

Csaknem 82 milliárd forint jut a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: A 2027-es támogatás 31 ezer embert érint, a jelenlegi konstrukciókat június végéig meghosszabbítják. A második félévre új pályázati rendszert és szigorúbb ellenőrzést terveznek.

Bővítik a téli menedékhelyi kapacitásokat: Novembertől április végéig további időszakos férőhelyeket biztosítanak a szociális bentlakásos intézményekben. A téli időszakban a 105 százalékos befogadási korlátot sem kell alkalmazni.

Mintegy kilencmilliárd forintba kerülhetett eddig a csádi misszió: A beszámoló szerint közel ötmilliárdot a Hungary Helps Ügynökség, további négymilliárdot a honvédség használt fel. A külügyminisztérium felülvizsgálja a programot, amelynek egyes elemei továbbra is zajlanak.

Új agrárstratégiát sürget Bóna Szabolcs: A miniszter szerint a gazdák együttműködésére, a hazai feldolgozóipar fejlesztésére, valamint az innováció és az infrastruktúra támogatására kell helyezni a hangsúlyt.

Átfogóbb vidékpolitikát szorgalmaz a Magyar Vidéki Paktum: A kezdeményezés az agrártámogatásokon túl a vidéki társadalom egészét érintő problémákra irányítaná a fejlesztéspolitika figyelmét.

Hétfőn a parlamentben folytatódik a kormányzati munka: Magyar Péter bejegyzése szerint a november 23-i ülésnap 11 órakor kezdődik.

Bruttó 347 ezer forintra emelkedik a minimálbér: A 2027-es megállapodás 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 396 ezer forintos garantált bérminimumot rögzít. Az szja-csökkentés miatt a nettó keresetek ennél nagyobb ütemben nőhetnek.

Jelentősen nőhetnek az uniós fejlesztési kifizetések: A 2027-es költségvetési tervezet közel 823 milliárd forinttal több kifizetéssel számol a hétéves programokból, mint 2026-ban. Új vállalkozásfejlesztési pályázatok és MFB-programok is érkezhetnek.

Előrelépés történt a befagyasztott uniós források ügyében: Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint Magyarország a módosított helyreállítási terv 127 mérföldkövéből 126-ot teljesített. A beszámoló alapján közel 3500 milliárd forintos utalás válhat elérhetővé.

Stabilra javította Magyarország kilátását a Moody’s: A hitelminősítő november 20-án változatlanul Baa2 szinten hagyta az adósbesorolást, de megszüntette a negatív kilátást. Kármán András pénzügyminiszter ezt a gazdaságpolitikai fordulat eredményeinek elismeréseként értékelte.

Kompenzáció társulna a lakossági rendszerhasználati díj emeléséhez: A minisztérium közlése szerint januártól tízszeresére nő a háztartások áram-rendszerhasználati díja, de 90 százalékos állami kompenzációt vezetnek be mellé. Az átalakítás elsősorban a vállalati áramszámlák csökkentését célozza.

Enyhülhet a belső égésű motoros autók uniós szabályozása: Az EU még 2026-ban dönthet a hagyományos és hibrid új autók 2035 utáni értékesítésének engedélyezéséről. A német közlekedési miniszter az enyhítésért cserébe a németországi gyártás és fejlesztés fenntartását várja az autóipartól.

Jelentős vágás jöhet a következő uniós költségvetésben: A kompromisszumot kereső javaslat 204 milliárd euróval csökkentené a korábbi kiadási terveket. Bevételi oldalon háromszázalékos digitális adó is felmerült a nagyvállalatok számára.

A várakozásokkal szemben tovább nőtt az uniós napelempiac: Az első félévben legalább 33,8 gigawatt új kapacitás épült ki, ami 1,9 százalékos éves növekedés. A SolarPower Europe felfelé módosított előrejelzése alapján 2026-ban újabb telepítési rekord is születhet.

A tervezett bérlakásprogram lehetőségeit vizsgálta a Portfolio Checklist: A műsorban az állami bérlakásépítés és az üres lakások hasznosításának lakhatási válságra gyakorolt lehetséges hatásairól volt szó.