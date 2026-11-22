Jelentős fennakadásokra számítanak a belgiumi repülőterek hétfőn, a légiforgalmi irányítási szolgáltatások közel teljes leállítása miatt a járatok többségét törölték - derült ki a Le Soir című, franca nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap közzétett beszámolóból.

A belga repülőterek dolgozóit tömörítő három fő szakszervezet országos sztrájkja miatt a brüsszeli Zaventem repülőtér jelentős fennakadásokra számít működésében, a légiforgalmi irányítás egyes munkatársai részt kívánnak venni az országos tüntetésen is - olvasható a repülőtér honlapján.

A hétfőn 7 és 21 óra között tervezett munkabeszüntetés idején

a légi forgalom előreláthatólag szinte teljesen megbénul, ami közel 60 ezer induló és érkező utast érint a belga főváros nemzetközi repülőtéren.

A főként fapados járatokat kiszolgáló charleroi-i repülőtér úgy az érkező, mint az induló járatok jelentős részének törléséről tájékoztatott.

A dolgozói megmozdulással a szakszervezetek a belga kormány megszorító intézkedései elleni tiltakoznak, mert véleményük szerint azok munkahelyek elvesztésével, a megélhetési költségek emelkedésével és a vásárlóerő csökkentésével fenyegetnek.

A légiforgalmi irányító Skeyes társaság közleményében azt írta: a bejelentett munkabeszüntetések miatt nem tudja biztosítani a szokásos szolgáltatásait a belga repülőtereken és a felelősségi körébe tartozó légtérben reggel 7 és este 21 óra között. Mivel a személyzeti létszám nem teszi lehetővé, a normál légi forgalom optimális biztonsági feltételek melletti irányításának szavatolását, a Skeyes kénytelen ideiglenesen felfüggeszteni az érintett szolgáltatásokat - tették hozzá.

A légiforgalmi irányítás hétfőn csak

a "létfontosságú minimális szolgáltatásokra" korlátozódik,

nevezetesen vészhelyzetekre és más, a biztonság szempontjából kiemelten fontos járatokra.

A Brussels Airlines belga légitársaság közleményében azt írta: "mélységesen sajnálja" a Skeyes légiforgalmi irányítók sztrájkjával kapcsolatos "rendkívül késedelmes kommunikációt", ami - mint írták - rendkívül megnehezíti a megfelelő reagálást és az utasok kellemetlenségeinek minimalizálását.

A légikikötő vezetése is közleményt adott ki, amely szerint a repülőtér és a légitársaságok mindent megtesznek az utasok mielőbbi tájékoztatása érdekében. A brüsszeli repülőtér "mélységesen sajnálja az országos sztrájk utasokra gyakorolt hatását" - fogalmaztak.

A légikikötő azt javasolta az utasoknak, hogy járatukkal kapcsolatos információkért vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságukkal.

A napilap beszámolója szerint a szakszervezetek demonstrációja, amely 10 órakor kezdődik és körülbelül 13 órakor fejeződik be, országszerte jelentős zavarokat okoz majd. A dolgozók brüsszeli menete a főváros északi pályaudvarától a déli pályaudvarig tart majd, a buszjáratok is járatkimaradásokkal számolnak és kerülőutakat terveznek. A belga nemzeti vasúttársaság (SNCB) a Brüsszelbe és onnan induló vonatok várható zsúfoltságára figyelmeztetett, a vasúti közlekedésben kimaradásokat nem jelentett be. A közszolgáltatások, köztük a hulladékgyűjtés szünetel.

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