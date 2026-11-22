A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) jelenlegi formájában nem támogatja a jövő évi bérrendezés tervezetét. Az Egészségügyi Minisztérium átlagosan 15 százalékos alapbéremelést és minden érintettnek legalább 7,5 százalékos növekedést ígért. A kamara szerint a közzétett törvényszöveg az egyéni minimumot nem garantálja, így egyes dolgozók alapbére az átsorolás után változatlan maradhat.

A kormány mintegy 192 milliárd forintot szán a 2027-es bérrendezésre, amely a tárca szerint körülbelül 123 500 dolgozót érint. A januártól tervezett bértábla a munkakörhöz szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat alapján határozná meg az alapbért. A MESZK támogatja a sávos rendszer leváltását a hat fizetési osztályból és tizenöt fokozatból álló táblával, valamint a háromévenkénti előrelépés visszaállítását.

A kamara szerint aki már most eléri vagy meghaladja az új besorolásához tartozó összeget, annak az átsorolás önmagában nem biztosít emelést.

A MESZK ezért a törvényben rögzítené, hogy az új alapbér minden érintettnél legalább 7,5 százalékkal haladja meg a jelenlegit, a meglévő pótlékokat pedig meg kell őrizni. A bértáblát évente, az inflációhoz igazodva vizsgálnák felül.

A MESZK kifogásolja, hogy a tervezet kompenzáció nélkül szüntetné meg a kiemelt munkakörök külön elismerését. Ez például az intenzív és a sürgősségi ellátásban dolgozókat érintheti. A kamara a kiemelt besorolást központilag finanszírozott, országosan egységes szakterületi pótlékkal váltaná fel. A betegágy mellett, folyamatos munkarendben dolgozóknál a délutáni pótlékot 40, az éjszakait 60 százalékra emelné. A vezetői feladatokért a kamara szerint 2008 óta változatlanul járó havi 20 ezer forint helyére egységes, százalékos pótlékot javasol.

A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a háziorvosi és fogorvosi praxisok szakdolgozóira is az új bértábla vonatkozna. A kamara szerint ugyanakkor külön garancia híján 2027-től jogszabályi alap nélkül maradhat az alapellátásban dolgozók kötelező ágazati bérminimuma. A MESZK végzettséghez kötött garantált bért és a 2022 óta változatlan bértámogatás emelését kéri.

A kamara azt is javasolja, hogy a besorolásban nagyobb súlyt kapjon a diploma és a további szakmai képesítés, az elismert szolgálati időbe pedig számítsák be a magánegészségügyben vagy külföldön szerzett gyakorlatot. A tervezet társadalmi egyeztetésének határideje november 21-én lejárt. A MESZK a végleges szöveg kialakítása előtt személyes szakmai egyeztetést kér a minisztériumtól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images