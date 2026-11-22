Hétfőtől a téli menetrend szerint, rövidebb ideig jár a balatoni komp Szántód és Tihany között, ugyanakkor maradnak hét közben is a félóránként induló járatok.

Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) vezérigazgatója az MTI megkeresésére közölte, a korábbi évek gyakorlatával ellentétben - amikor a téli hónapokban hétköznap csak óránként jártak a hétvégéken fél óránként közlekedő kompok - most hétközben is

marad a 30 percenkénti indítás.

Részben azért döntöttek így, mert a két kompkikötőben zajló átépítési, felújítási munkák miatt kisebb helyen tudnak várakozni az átkelni kívánó járművek, részben pedig felmérnék, mutatkozik-e igény a gyakoribb indításra - jelezte.

A hajózási cég honlapján közzétett menetrend szerint hétfőtől az eddiginél egy órával rövidebb ideig járnak -

Szántód felől 7 és 17 óra között, Tihany felől 7:15 és 17:15 között

közlekednek a kompok félóránként. Nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.

A társaság a honlapján arról is hírt ad, hogy november 28-tól ismét közlekedik a Bahart fénykompja, amely az idei téli szezonban is látványos fényekkel feldíszítve teszi hangulatosabbá a balatoni átkelést. A fénykomp 2027. január 31-ig jár reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 órától.

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