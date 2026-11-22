Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) vezérigazgatója az MTI megkeresésére közölte, a korábbi évek gyakorlatával ellentétben - amikor a téli hónapokban hétköznap csak óránként jártak a hétvégéken fél óránként közlekedő kompok - most hétközben is
marad a 30 percenkénti indítás.
Részben azért döntöttek így, mert a két kompkikötőben zajló átépítési, felújítási munkák miatt kisebb helyen tudnak várakozni az átkelni kívánó járművek, részben pedig felmérnék, mutatkozik-e igény a gyakoribb indításra - jelezte.
A hajózási cég honlapján közzétett menetrend szerint hétfőtől az eddiginél egy órával rövidebb ideig járnak -
Szántód felől 7 és 17 óra között, Tihany felől 7:15 és 17:15 között
közlekednek a kompok félóránként. Nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
A társaság a honlapján arról is hírt ad, hogy november 28-tól ismét közlekedik a Bahart fénykompja, amely az idei téli szezonban is látványos fényekkel feldíszítve teszi hangulatosabbá a balatoni átkelést. A fénykomp 2027. január 31-ig jár reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 órától.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Afrikai kikötőben ért dróntámadás egy orosz hajót
A líbiai kormány nem akarja engedni az eszkalációt.
Egyre jobbak a hóesélyek Magyarországon: nem csak a hegyekben hullhat
Minél nyugatabbra laksz, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a jövő héten havat látsz.
Fekete hétfőtől tartanak a befektetők - De most jöhet az igazán nagy meglepetés!
Az 1950 óta történt legsúlyosabb egynapos esések közel 40 százaléka hétfőre esett.
Az AI-ban a teljesítmény gyorsabban fejlődik, mint a megértés és a biztonság – mondja Terence Tao
A matematikában zajló felfordulás sokkal tágabb kockázatra mutat rá – írja a UCLA matematikaprofesszora.
Nem kérnek a túlköltekezésből: keményen beleszállt az uniós tervekbe Németország
Friedrich Merz bírálta a kompromisszumos javaslatot.
Kamikaze drónokat tesztel a német hadsereg
Mérföldkő Németország számára.
Ha a részvénypiacról gondolkozol, mindig először a likviditási trendekkel kezdd
Megnéztük mi a helyzet a vízvezetékkel.
Jelentős lehűlést és viharos szelet hozó sarkvidéki légtömeg árasztja el Magyarországot
Hóesésre is van esély.
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?