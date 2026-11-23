Az S&P Global hétfőn közzétett előzetes felmérése szerint a német kompozit BMI a múlt havi

53,4 pontról 55,0 pontra emelkedett novemberben.

Ez a mutató az eurózóna legnagyobb gazdaságának több mint kétharmadát lefedő feldolgozóipart és szolgáltatószektort követi nyomon, az 50 pont feletti érték pedig a gazdasági teljesítmény bővülését jelzi.

A növekedés motorja továbbra is a feldolgozóipar volt. Az ágazat mutatója az októberi 54,2-ről 55,0 pontra nőtt, amire 56 hónapja nem volt példa. A szolgáltatószektor szintén lendületet vett, mivel az üzleti aktivitás a tavaly október óta mért legnagyobb ütemben bővült, így az ágazati index az előző havi 52,5-ről 54,0 pontra ugrott.

Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence gazdasági társigazgatója az adatokat értékelve kiemelte, hogy

az exportmegrendelések növekedése által támogatott, tartós ipari fellendülés mellett a főként belföldi piacra támaszkodó szolgáltatószektorban is felélénkült a kereslet. Ez utóbbi terület több mint egy éve a legerősebb javulást mutatta, ami arra utal, hogy a gazdasági kilábalás egyre több ágazatra terjed ki.

A munkaerőpiacon ugyanakkor kettős tendencia érvényesült. Bár a feldolgozóipari vállalatok 2023 közepe óta először bővítették a létszámot, a szolgáltatószektorban folytatódó leépítések miatt az összesített foglalkoztatottság novemberben – immár a második egymást követő hónapban – enyhén visszaesett. A felmérésből az is kiderült, hogy a vállalati ráfordítási költségek növekedési üteme historikus összevetésben továbbra is magas maradt, ám kissé mérséklődött, így háromhavi mélypontra süllyedt.

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