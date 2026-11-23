A közbeszerzésről sokaknak korrupciós ügyek, jogszabályok és végtelen adminisztráció jut eszébe. Tátrai Tünde közbeszerzési kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora szerint azonban ennél jóval többről van szó: a tágabban értelmezett állami beszerzési piac akár a GDP közel ötödét is érintheti, ezért versenyképességi kérdés is. A szakembert többek között arról kérdeztük, mit árul el egy országról a közbeszerzési rendszere, miért kevés sokszor az ajánlattevő, mire használható az AI, és mit lehetne tanulni a jól működő külföldi központi beszerző szervezetektől.

Mi fogta meg a közbeszerzésben több mint húsz éve, és miért izgalmas még ma is kutatóként?

Chikán Attila professzor úr, a mentorom javasolta annak idején, hogy foglalkozzak közbeszerzéssel. Előre látta, hogy ez fontos kutatási téma lesz. Akkor a közgazdasági tanulmányaim mellett jogi egyetemre is jártam, és beszerzéssel foglalkoztam. Úgy tűnt, a két terület jól összekapcsolható. Budapesten éppen formálódott egy nemzetközi kutatási közösség, amelybe bekapcsolódtam, és az ottani együttműködésekből később számos kutatásom született.

Ezt a területet viszont nem lehet pusztán elméleti oldalról megközelíteni. A közbeszerzés nagyon közel van a piachoz, ezért érteni kell, hogyan gondolkodnak az ajánlattevők, milyen kockázatokat mérlegelnek. A piaci szereplők reggelire megeszik azt, aki nem érti, mi is az a verseny.

A híre persze vegyes, sehol nem szeretik igazán a közbeszerzést. Egy jól sikerült szociális szolgáltatás-beszerzés vagy innovatív energetikai beruházás sokkal kevésbé látványos, mint egy korrupciós botrány, pedig szakmailag nagyon izgalmas területről van szó.

A tágabban értelmezett állami beszerzési piac akár a GDP ötödét is érintheti, tehát egyáltalán nem mindegy, hogyan költjük el ezt a rengeteg közpénzt. Ami az utóbbi években ezt igazán izgalmassá tette, az az adat: egyre több jó minőségű adatunk van, egyre többet tudunk mérni, elemezni, összehasonlítani. A közbeszerzés ma már nem pusztán arról szól, hogy újabb és újabb sablonokat töltünk ki.

Versenyképességi kérdés, hogy látjuk-e, mire költünk, mennyire hatékonyan tesszük ezt, és milyen hatása van annak, amit beszerzünk.

Ehhez jogi, pénzügyi, informatikai, műszaki és beszerzési tudás kell egyszerre. Mi a Corvinuson is azt tanítjuk, hogy a közbeszerzés jóval több jogi adminisztrációnál, sőt erre már külön közbeszerzési menedzserképzésünk is van. Piaci logika, adatértés, döntési technikák és vezetői gondolkodás is kell hozzá.

A közbeszerzésben az állam nagyon konkrét módon lép be a piacra: megrendel, feltételeket szab, versenyeztet, szerződik, majd ellenőriz. Mennyit árul el egy ország működéséről az, ahogyan a közpénzt költi?

A közbeszerzés azt mutatja meg, tudunk-e jól tervezni, értelmes adatokra támaszkodni, és úgy közpénzt költeni, hogy annak mérhető hatása legyen. Magyarországon ebben nagyon vegyes a kép, Kelet-Közép-Európában is a közepesen fejlett közbeszerzési rendszerek közé tartozunk. Van, ahol a hazai felfogás mintha a 19. században ragadt volna, és van, ami teljesen 21. századi.

Ezért a teljes intézményrendszert, a piac működését és a szabályozási környezetet együttesen kell értékelni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire hatékony, mennyire tervezhető, milyen társadalmi hatása van annak, amit beszerzünk.

Nem elég azt mondani, hogy a beszerzéseink legyenek innovatívak, környezetbarátak, szociálisan érzékenyek, vagy segítsék a munkanélkülieket. Ezeket a szempontokat a döntéseinkben is érvényesítenünk kell. Ha például nem a legolcsóbb ajánlatot választjuk, hanem egy beruházás környezeti hatásait is mérlegeljük, és a kedvezőbb megoldásért hajlandók vagyunk valamivel többet fizetni, az alaposabb tervezést igényel. Ehhez észszerű szabályokra, megbízható adatokra, digitalizált folyamatokra és szakértelemre van szükség. A közpénz költésében részt vevő intézményrendszer és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer fejlődőképességén nagyban múlik, hogyan vagyunk képesek a közpénzt költeni.

Ha a közbeszerzési piacot fejőstehénnek használjuk, ahol a közbeszerzés egy eszköz arra, hogy tovább kötelezzük a szereplőket valamilyen adminisztrációra vagy szolgáltatás igénybevételére, akkor ez nem a legjobb út.

Tátrai Tünde közbeszerzési kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora

Ha kevés ajánlat érkezik egy eljárásra, az már önmagában is problémát jelez? Miből lehet eldönteni, hogy egyszerűen ilyen a piac, vagy a kiírás, az adminisztráció, esetleg a bizalomhiány tartja távol a szereplőket?

A közbeszerzési adatokból ma már sokkal pontosabban kirajzolódnak a verseny különbségei. A Corvinuson hat-hét éve kezdtünk egy kutatócsapattal nagyobb adatállományokat elemezni. Azt találtuk, hogy

a kevésbé fejlett rendszerekben más az ajánlatszámok mintázata. Sokkal magasabb az egyajánlatos eljárások aránya, és aránytalanul kevés a két-három ajánlattevős eljárás. A fejlettebb országokban kiegyensúlyozottabb a kép.

Azt is látni kell, hogy az ajánlatkérő nem tud a semmiből ajánlattevőket teremteni. Ha egy piacon kevés a szereplő, vagy a cégek nem akarnak közbeszerzésen indulni, attól még nem lesz verseny, hogy ezt jogszabályban elvárjuk tőlük. Oda kell őket vonzani erre a piacra.

A kevés ajánlat tehát önmagában nem mindig korrupciós jel. Lehet, hogy kevés a szereplő, drága vagy bonyolult indulni, túl nagy a finanszírozási kockázat, vagy a cégek egyszerűen nem bíznak abban, hogy megéri belépni.

A kkv-k számára gyakran már a finanszírozás is komoly akadályt jelent, egy nagyobb projekt megvalósításához nemcsak az induló forrásokat kell előteremteniük, hanem a teljesítés során is biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi hátteret. Ez messze túlmutat azon, hogy mit írunk bele a közbeszerzési hirdetménybe.

Nemcsak a kevés ajánlat jelent gondot. Magas az eredménytelen eljárások aránya is. A nagy értékű eljárásoknál Magyarországon 20-25 százalékról beszélünk, vagyis az esetek nagyjából negyedében úgy végezzük el a munkát, hogy az eljárás nem vezet eredményre. Az elemzéseinkben azt találtuk, hogy a tárgyalás lehetősége és az ajánlattevőknek adott hosszabb idő egyaránt nagyobb eredményességi valószínűséggel jár együtt. Ennek fontos tanulságai vannak az eljárások megtervezésére nézve.

Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a közpénzek védelme és a piaci szereplők bevonása között? Milyen ellenőrzési mechanizmusokra, eljárásokra van ahhoz szükség, hogy ne hátráltassák, hanem segítsék a rendszer működését?

Fontos, hogy legyen ellenőrző szervezet, de nem mindegy, hogyan működik. Szerintem az ellenőrzésnek sokkal inkább a kockázatokat kellene kezelnie. Először adatokhoz kell jutni, azokat elemezni, majd a mintázatok alapján vizsgálni és megkeresni az érintetteket. Ha bárhová odamegyek és mindig találok valami apró szabálytalanságot, akkor arra veszem rá a piaci szereplőket, hogy még véletlenül se gondolkodjanak, csak a standard megoldásokat használják, mert akkor hátha nem hibáznak.

Problémát tehát akkor látok, amikor az ellenőrzés reflexszerű hatósági működéssé válik, rövid határidőkkel, nagy adminisztratív teherrel az ellenőrzött szervezetekre nézve. Ettől a rendszer nem feltétlenül lesz tisztább, viszont védekezőbbé és kiszámíthatatlanabbá válhat.

A közpénzt védeni kell, ez nem kérdés. De az ellenőrzésnek nem önmagáért kell léteznie. Akkor működik jól, ha segít jobb döntéseket hozni, tisztábbá teszi a piacot, és nem bénítja le azokat, akik egyébként dolgozni szeretnének benne.

Többször említette, hogy a közbeszerzésben ma már az adat az egyik kulcskérdés. Ha ennyi minden mérhetővé vált, mit tud ehhez hozzátenni a mesterséges intelligencia?

A változás nem kizárólag a mesterséges intelligenciának köszönhető, a feltörekvő technológiák évek óta velünk vannak. Olyan folyamatok váltak automatikussá, amelyek korábban faxolással és papírmunkával jártak. Régen előfordult, hogy kiskocsin tolták be az ajánlatokat. Ehhez képest teljesen átalakult a piac, és az adatelemzésben is egészen más lehetőségeink vannak.

Paradox módon a közbeszerzésben az AI-ra ma leginkább a túlhasználat a jellemző. Van ajánlattevő, aki kiegészítő tájékoztatást kér tőle a közbeszerzési eljárásban, és van ajánlatkérő, aki erre már választ is ad vele. Ez veszélyes tud lenni, mert az AI felerősíti a meglévő képességeinket, a gyengéket és erőseket egyaránt.

Lehet vele sablonokat készíteni, értékelést előkészíteni, folyamatokat gyorsítani, de a humán kompetenciának ott kell maradnia a végén. Valakinek ellenőriznie kell, hogy amit kiadunk a kezünkből, az szakmailag rendben van-e.

A szimulációban viszont sokat segíthet. Az ajánlatkérő előre lemodellezheti, mi történik, ha csak két ajánlattevő jelentkezik, vagy ismét ugyanazok indulnak, meddig tarthat az eljárás, és milyen értékelési szempontokat érdemes alkalmazni. Érdemes vele próbálkozni, ötleteket kérni, forgatókönyveket nézni, de meg kell tanulni jól promptolni, és ellenőrizni kell, hogy ne kerüljenek bele valótlan állítások. Az AI nem közbeszerzési szakember. A közbeszerzési szakembernek mindig ott kell állnia mögötte.

Magyarországon sok központi beszerző szervezet működik. Ön szerint mikor hatékony a központosítás, és mikor kezd el inkább kontraproduktívvá válni?

Az első kérdés mindig az, miből tartja fenn magát egy ilyen szervezet. Ha ez nincs ésszerűen kitalálva, könnyen elkezd a piacból élni, ennek megfelelően díjakat szed, bírságol, megsarcolja a szereplőket. Egy központi beszerző akkor működik jól, ha világos a feladata, van szakértelme, és igénybe vehető szolgáltatásként tekintenek rá az intézmények.

A hazai rendszernek két különösen szokatlan vonása van. Egyrészt a központi beszerző szervezet hatósági jogkörrel is rendelkezhet, és más intézményektől is átvehet eljárásokat. Másrészt az érintett intézményeknek kötelező igénybe venniük a szolgáltatásait, és nincs lehetőségük más megoldást választani.

Az általam ismert fejlett külföldi rendszerekben nem találkoztam hatósági jogkörrel rendelkező központi beszerzővel és eljárásokat sem volt joga átvenni az ajánlatkérőktől senkinek. Egy központi beszerző szervezetnek az alapvető képességével kell foglalkoznia: közbeszerzéssel.

Egy ilyen szervezet akkor tud értéket teremteni, ha érti a piacot, van saját platformja, jól azonosított beszerzési tárgyakkal dolgozik, és profi módon kezeli a keretmegállapodásait vagy a dinamikus beszerzési rendszereit. A piacon nagyon erős a piacdeformáló ereje egy központi beszerzőnek, ezért különösen óvatosnak kell lennie.

Szerintem a központi beszerző szervezetek megújításának egyik legfontosabb feladata a tevékenységi körük tisztázása. Ezeknek a szervezeteknek a beszerzési és szolgáltatói feladataikra kellene összpontosítaniuk, és elemezniük kellene a piac működését. Szolgáltatóközpontként technológiát, szakértelmet és egységes megoldásokat biztosíthatnak az intézményeknek. Így azok is szívesen csatlakozhatnak hozzájuk, amelyeknek ez nem kötelező. Az intézmény számára az is előny, ha bizonyos beszerzési kockázatokat egy felkészült központi szervezetre bízhat.

Mindegyik központi beszerző szervezetnél átláthatóbb működésre is szükség lenne. Elvárnám, hogy a központi beszerző szervezetek rendszeresen beszámoljanak a tevékenységükről, és például nyilvánossá tegyék, milyen arányban vesznek részt kkv-k a beszerzéseikben.

Külföldön olyan szervezeteket is látunk, amelyek saját kutatócsapatot tartanak fenn, például Olaszországban. A legnagyobbak európai szakmai hálózatokban dolgoznak, és a szakpolitika alakításában is részt vesznek.

Ha már a jól működő központi beszerző szervezetekről beszélünk: mit csinálnak jól azok a külföldi szereplők, amelyektől Magyarország is tanulhatna?

Az olaszok például elképesztően kreatívan használják a keretmegállapodásos megoldásokat. A finneknél, svédeknél, norvégoknál pedig ugyanaz látszik, mint a jól működő északi rendszereknél általában, nagyon stabil a szakembergárda, amit mi sem mutat jobban, mint hogy évek óta folyamatosan ugyanazokkal a kollégákkal találkozom. Alacsony a fluktuáció, színvonalas a munka, és van lehetőség szakmai kezdeményezésekre.

Egy jól működő központi beszerző szervezet rendszeresen egyeztet a piaci szereplőkkel, ismeri a beszerzési igényeket, és tudja, mit milyen feltételekkel lehet beszerezni. Az olasz Consip, az osztrák BBG, a portugál IMPIC vagy a finn Hansel ezért érdekes minták, nem pusztán eljárásokat adminisztrálnak, hanem szolgáltatnak, sztenderdeket adnak, és policy-szereplőként is működnek.

Itthon sokat segítene a rugalmasabb szabályozás, ami az ajánlatkérők döntési körét bővítené. Például régóta fennálló eljárási kötöttség a keretmegállapodásokban alkalmazott maximumár és a kötelező ajánlattétel, ami komoly károkat okozhat. Ha a vállalkozások tudják, hogy később nem emelhetnek árat, már az induláskor magasabb árat adhatnak meg. A szabályok így olyan ajánlatadási magatartásra ösztönözhetik őket, amely nem kedvez a piac működésének.

A másik fontos tanulság, hogy a központi beszerző szervezeteknek is érezniük kell a versenyt. Nem lehet számukra feltétel nélkül garantálni a biztos piacot. Az ajánlatkérőket pedig nem kellene a központi beszerzők igénybevételére kötelezni akkor, ha maguk is képesek előnyösebb szerződést kötni és lefolytatni az eljárást. Az osztrák BBG esetében például az intézményeknek van lehetőségük más megoldást választani, ha a központi szolgáltatás nem megfelelő számukra. Ez a központi beszerzőt is jobb munkára ösztönzi és kiválóan mutatja, hogy képes-e egy ilyen szervezet valóban szolgáltatni, vagy csak a piacból él anélkül, hogy annak igényeit megértené.

A keretmegállapodások piacra gyakorolt hatását pedig már a tervezéskor mérlegelni kell. Nem mindegy, hogy több kisebb megállapodás születik, vagy egyetlen nagy eljárás mozgatja meg az egész piacot. Mire a Gazdasági Versenyhivatal közbelép, sokszor már kialakult a torzulás. Egy központi beszerző szervezetnek erre is gondolnia kell.

Milyen lehetőségeket és nehézségeket lát az európai közbeszerzési szabályozás tervezett átalakításában?

Nagyon intenzív szakmai viták zajlanak erről, és mostanra kifejezetten felgyorsult a folyamat. Európai szakértőkkel korábban havonta találkoztunk, most már szinte hetente egyeztetünk a részletekről.

Egy egységes európai szabályozással a tagállamok szabadsága részben szűkülni fog, hiszen nem lesz többé közbeszerzési törvény, amit az adott tagállam parlamentje elfogad. Ennek van jó oldala, mert ahol sok sebből vérzik a szabályrendszer, ott egy jobb európai keret sokat segíthet. Közben ezekre a nemzeti szabályokra épültek rá az elektronikus közbeszerzési rendszerek, tehát rövid távon biztosan lesz átállási probléma.

Hosszabb távon a határon átnyúló beszerzési aktivitást szeretné növelni az Európai Bizottság, közben viszont erősödhet a harmadik országbeli ajánlattevők kiszorítása is ott, ahol nincs kölcsönös piacnyitás. Ez azt jelenti, hogy az olyan harmadik ország, amely nem engedi be az európai ajánlattevőket a saját közbeszerzési piacára, az európai közbeszerzésben hátrányt fog szenvedni. Itt olyan nagy szereplőkről beszélünk, mint Kína, India, Egyiptom, Törökország vagy Oroszország. Magyarországnak ezekkel az országokkal régóta vannak piaci kapcsolatai, például energetikában és egészségügyben. Ha őket elkezdjük kizárni, könnyen lehet, hogy még kevesebb ajánlattevő lesz, tehát a piacvédelem a kisebb, sebezhetőbb fejlődő országok számára súlyos következményekkel járhat.

Amit hiányolok a tervezett közös európai szolgáltatások mögül, az az adatirányítás, vagyis a data governance. Nem önmagában a közös szolgáltatásokkal van problémám, amelyeket az Európai Bizottság tervez megvalósítani, hanem azzal, hogy előbb közösen kellene dönteni arról, hogyan menedzseljük és hasznosítjuk az adatainkat, ami alapján tudhatjuk, hogy mit és kitől vesznek az ajánlatkérők.

A közbeszerzés ereje nem magukban az elköltendő forintmilliárdokban van, hanem abban, amit veszünk belőle. Ehhez nemcsak fejlett intézményrendszer és szabályozás, közbeszerzésben jártas szakember, hanem egy folyamatosan fejlesztett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer kell.

A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio/Kaiser Ákos