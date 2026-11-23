A tartós aszály és a Balaton alacsony vízállása miatt nehéz helyzetbe került a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., ezért jövőre várhatóan öt százalékkal emelik a horgászjegyek árát. A csapadékhiány miatt idén a tervezett halmennyiségnek csupán a felét sikerült előállítani, és ha a következő hónapokban nem fordul kedvezőbbre az időjárás, 2027-ben veszélybe kerülhet a tó saját nevelésű halakkal történő telepítése is.

Két év szünet után a jövő évtől kénytelen árat emelni a társaság

– közölte Szári Zsolt vezérigazgató. A drágulás mértéke várhatóan az elmúlt két év inflációját követi majd, a pontos számokról pedig idén decemberben dönt a vezetőség. Az áremelést a tógazdaságok veszteségei mellett az is indokolja, hogy a Balaton alacsony vízállása miatt 2026-ban mintegy húsz százalékkal esett vissza a horgászjegyek értékesítéséből származó bevétel.

Az állami vállalat mintegy 1100 hektáron gazdálkodik, ami optimális esetben bőségesen fedezi a Balaton haltelepítési igényét. Az idei extrém szárazság miatt azonban a tavak egy részét már tavasszal sem tudták feltölteni, nyáron pedig az erős párolgás okozott kritikus vízhiányt. A kialakult helyzetben többször is kényszerlehalászást kellett elrendelni, a folyamatos szivattyúzás pedig jelentősen megemelte a termelési költségeket.

Mindezek következtében a társaság idén a tervezett halhozamnak mindössze a felét tudta realizálni.

A tógazdasági ágazat sorsa a következő három-négy hónapban dől el. Amennyiben nem hullik elegendő csapadék, a cég 2027-ben csak jóval kisebb területen tudja megkezdeni a termelést. A legoptimistább becslések szerint is kérdéses, hogy a tavaknak legalább a fele üzemképes marad-e a jövő évre. Ez a munkaerő kihasználatlanságához vezethet, sőt az is előfordulhat, hogy a kötelező haltelepítést évtizedek óta először nem tudják saját nevelésű állományból biztosítani. Bár idén még nem volt rá szükség, készlethiány esetén a jövőben a hiányzó mennyiséget a piacról kell majd felvásárolniuk.

A dunántúli halastavak kitettsége különösen magas, mivel külső vízpótlási lehetőség híján kizárólag a csapadékra vannak utalva, így idén minden gazdálkodó vízhiánnyal küzdött. A hazai haltermelők helyzetét tovább nehezíti, hogy a mezőgazdaság más ágazataihoz képest alulfinanszírozottak.

Bár jelentős ökológiai feladatot látnak el, nem részesülnek területalapú támogatásban, ahogy aszály- vagy árvízkár-enyhítésben sem. Emellett a kárókatonák által okozott súlyos pusztítás sem minősül vadkárnak, mivel a madár hivatalosan nem vadászható, csupán gyéríthető. A szakmai érdekképviselet jelenleg is azon dolgozik, hogy a szaktárca felé közvetítse és hosszú távon rendezze ezeket a rendszerszintű problémákat.

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