Személyautóval ütközött egy villamos ma reggel a budapesti Margit körúton. A baleset miatt jelentősen módosult a 4-es, a 6-os és a 17-es villamosok közlekedése, az érintett budai szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A II. kerületben történt karambol idején a szerelvényen mintegy kétszázan, míg a személyautóban ketten utaztak. A helyszínen a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

A baleset fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben, ezért a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszokat állítottak forgalomba. A 17-es villamos terelt útvonalon közlekedik, így a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat jelenleg nem érinti.