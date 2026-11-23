Hónapokig tartó, kemény bértárgyalásokra és sztrájkokra készülhetnek a német autógyártók. A kínai konkurencia térnyerése, az amerikai vámok és a visszaeső kereslet miatt összeomlóban van az az üzleti modell, amely eddig a nemzetközi piacokról származó bevételekből ellensúlyozta a magas hazai bér- és gyártási költségeket. A Volkswagen, a Mercedes-Benz, valamint az olyan nagy beszállítók, mint a Bosch és a Schaeffler több ezer munkahely megszüntetését, a beruházások visszafogását és esetleges gyárbezárásokat terveznek.

A válság mélységét jól mutatja, hogy a múlt hónapban a Volkswagen több mint egy évtizede nem látott mértékű üzemi veszteségről számolt be. Eközben a Mercedes-Benz és a BMW autóipari üzletágának kilenchavi profitmarzsa 1,9, illetve 3,5 százalékra zuhant a négy évvel ezelőtti 14,9 és 8,7 százalékról. A helyzet azért is különösen feszült, mert a Kieli Világgazdasági Intézet adatai szerint a német autóipari dolgozók keresnek a legjobban a világon.

A 65 eurós órabérük ugyanis több mint másfélszerese az amerikai és több mint háromszorosa a lengyel munkavállalók juttatásának.

A konfliktus jelenleg Európa legnagyobb autógyártójánál, a Volkswagennél a legélesebb, ahol kedden kezdődnek sorsdöntő tárgyalások az újabb létszámleépítésekről és bércsökkentésekről. A legnagyobb német szakszervezet, az IG Metall heves ellenállást ígért, főtárgyalójuk, Thorsten Gröger pedig kizártnak nevezte az idei megállapodást, mivel a vállalat ajánlatát sértőnek tartják. Az érdekképviselet január 1-jétől sztrájkokkal fenyeget, miközben a BMW-nél és az Audinál már sor is került egynapos munkabeszüntetésekre.

A Volkswagen a versenyképesség megőrzése érdekében elengedhetetlennek tartja a drasztikus költségcsökkentést, és 2027. június végéig kívánja véglegesíteni európai gyárainak átalakítási tervét. Ez a menetrend négy olyan németországi telephely sorsáról is dönt majd, amelyeknél jelenleg nincs tervben újabb modellek gyártása.

A vállalat szerint ezeket az üzemeket katonai célokra alakíthatják át, a kínai piacra szánt járművek gyártására állíthatják rá, vagy végső esetben a következő évtizedben be is zárhatják őket.

A nyomás a beszállítókra is kiterjed, és az ágazat problémái a munkaerőpiaci adatokban is megmutatkoznak. A Roland Berger és a Lazard kutatása szerint az európai autóipari beszállítók átlagos üzemi eredményhányada idén 2,9 százalékra zsugorodik a 2018-as 7,1 százalékról, miközben a kínai versenytársak mutatója kisebb mértékben, 9 százalékról 5,8 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a német szövetségi statisztikai hivatal adatai alapján az ország autóipari foglalkoztatottjainak száma legalább 21 éve nem látott mélypontra esett.

A hagyományos gyártók és az új belépők közötti éles kontrasztot jól példázza, hogy miközben a Mercedes-Benz felfüggesztette németországi beruházásait, a Tesla négy nappal később, a múlt héten jelentette be a Berlin melletti gyárának 3 milliárd eurós bővítését. A német autógyártók egyre kevesebb járművet állítanak elő belföldön, mivel az exportjuk közel 8 százalékkal esett vissza 2023 és 2025 között. A szakértők szerint ezért a vállalatok a fokozatos leépítések helyett már mélyrehatóbb, strukturális átalakításokra törekednek.

Forrás: Reuters

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