A polgármester szerint az első metróvonal Budapest és a kerület jelképe, része a világörökségnek, és idén 130 éves, ezért ha játék lenne belőle, a világ játékboltjaiban is a magyar kreativitás hírét vinné.
A vonalat 1896. május 2-án, a millennium évében adta át Ferenc József császár, és ez volt a szárazföldi Európa első villamos üzemű földalattija, a világon pedig a második legrégebbi villamosított földalatti a londoni után, amely 1890-ben nyitotta meg kapuit. Az M1-es metró 2002-ben vált a világörökség részévé.
A pályázó modell mintáját a Földalatti Vasúti Múzeumban megőrzött 11-es számú történelmi kocsi adta, a változat pedig 1062 LEGO-elemből áll. A tervező szerint a kisföldalatti-modell képes a LEGO R40-es sínein történő közlekedésre is. Abban bízik, hogy a dioráma és az örökségi vonatkozás segít elérni a 10 ezres határt.
A LEGO Ideas egy folyamatosan működő platform, ahol a felhasználók beküldhetik termékötleteiket, és ha egy ötletből kereskedelmi készlet lesz, a tervező a jogdíjak 1 százalékát kapja. A rendszer szigorú időkereteket szab: a projektnek az első 60 napban 100, a következő 365 napban 1000, majd 182-182 napon belül 5000, illetve 10 000 támogatót kell összegyűjtenie, és ha valamelyik határidőt elmulasztja, elölről kell kezdenie.
A 10 ezres küszöb nem jelent automatikus kiadást, csak helyet biztosít a következő értékelési körben, ilyet a LEGO évente háromszor tart. Ekkor egy bírálóbizottság vizsgálja meg többek között a licencelési kérdéseket és a várható keresletet, és mivel az azonos körbe került projektek nem versenyeznek egymással, a LEGO egyet vagy többet is jóváhagyhat, vagy éppen dönthet úgy, hogy egyik projektet sem támogatja.
A kisföldalatti-modell már túljutott az 1000-es mérföldkövön.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Beveheti a világ játékboltjait a magyar főváros 130 éves ikonikus büszkesége
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