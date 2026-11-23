Bár az ügy gázmaffiaként híresült el, az elkövetők a földgázpiacot csupán eszközként használták, a hatalmas hasznot pedig a szervezett adóelkerülésből húzták. A módszer lényege az volt, hogy papíron külföldről áfamentesen hoztak be gázt, amelyet belföldön már 27 százalékos áfával terhelve értékesítettek legális kereskedőknek és nagyfogyasztóknak. A keletkezett, több tízmilliárd forintos adófizetési kötelezettséget hatalmas mennyiségű elektronikai termék fiktív adásvételével nullázták le, amihez egy fél Európára kiterjedő, a semmiből felhúzott céghálózatot használtak.
A több mint két éve tartó nyomozás során a hatóságok nem az ismeretlen, profi szervezőket, hanem azokat a legális magyar kereskedőket vették célba, akik pusztán gázt vásároltak a csalóktól, vagy segítettek nekik a hazai piacra lépéshez szükséges engedélyeztetésben. Ezzel szemben a bűnszervezet valódi irányítói komoly tőkével és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, így egészen 2024 végéig zavartalanul szivattyúzhatták ki a magyar adóforintokat.
A csaló vállalkozások élére jellemzően külföldi – lengyel, román, brit vagy svájci – strómanokat ültettek,
akiket a magyar hatóságok meg sem kíséreltek kihallgatni.
A magyar híroldal úgy tudja, hogy a hálózat egyik fontos bázisa a lengyelországi Bydgoszcz volt, ahonnan a beszervezett strómanok nevére nemcsak magyarországi gázkereskedő cégeket, hanem londoni tükörcégeket is bejegyeztek. Ezek a brit társaságok egészen 2026 elejéig lengyel vezetés alatt álltak, majd a szigorodó szigetországi, biometrikus azonosítást megkövetelő cégjogi szabályok miatt indiai származású személyeknek adták át őket.
A magyarországi bevételeket cseh és szlovák klóncégeken keresztül menekítették ki. Jellemző az elkövetők magabiztosságára, hogy amikor 2025 őszén az egyik strómanjuk megpróbált bankszámlát nyitni Budapesten, a kísérője az a román állampolgár volt, akinek a cége addigra már 17 milliárd forintnyi áfát csalt el fiktív napelemalkatrészek számlázásával. Bár a számlanyitás a bank belső ellenőrzésén (compliance) meghiúsult, a férfi szabadon távozhatott az országból.
A bűncselekményből származó vagyon végállomását a kriptovaluták, egészen pontosan a dollárhoz kötött árfolyamú stabilcoin, az USDT jelentette. A tisztára mosott tízmilliárdokat egy litván székhelyű pénzforgalmi szolgáltatón keresztül váltották át a nemzetközi alvilág által kedvelt digitális eszközre, amely árfolyamkockázat nélkül, a hagyományos bankrendszert megkerülve azonnal mozgatható. Bár a nyomozók eljutottak a kriptovalutás átváltásokig, a pénz további útját már nem vizsgálták, pedig a nyilvános blokklánc-technológia elvileg lehetővé tenné a tranzakciók visszakövetését.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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