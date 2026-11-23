A jelentés bevezetőjében Rachel Peterson, a Meta adatközpontokért felelős alelnöke, valamint Blair Swedeen, a fenntarthatósági terület globális vezetője közölte, hogy
újraértékelik a 2030-as céldátumot és a köztes mérföldköveket, a döntést pedig a jelenlegi működési realitásokkal indokolták.
Mint írták, az eredeti tervek kidolgozásakor egyenletes növekedéssel és a tiszta energia árának csökkenésével számoltak, a mesterséges intelligencia infrastruktúrája iránti igény azonban várakozáson felüli, negyedévekben mérhető ütemben ugrott meg.
Bár a vállalat néhány éve még az egyik legnagyobb tisztaenergia-vásárlónak számított, és komoly vízmegtakarítási célokat tűzött ki, az elmúlt négy évben több mint a duplájára nőtt az üvegházhatásúgáz-kibocsátása.
Csak 2024 és 2025 között több mint a tizenkétszeresére ugrott az adatközpontok károsanyag-kibocsátása,
pedig a több milliárd dolláros beruházással épülő, Hyperion adatközpont még meg sem kezdte a működését. A Hyperion a vállalat, és egyben a világ legnagyobb számítási kapacitással rendelkező adatközpontja lehet, az Epoch AI adatai szerint pedig várhatóan 2028 első negyedévében készülhet el.
A Techcrunch arra is felhívta a figyelmet, hogy a gigantikus adtközpont áramellátásához a vállalat földgázt használna, amely ugyan az égés során kevésbé károsnak mondható, mint a szén, a globális felmelegedéshez ugyanúgy hozzájárul.
A vállalat vezetése úgy látja, nincs más választása, mint lépést tartani a versenytársakkal az AI-fejlesztések terén, még ha a főként lakossági fogyasztókra építő üzleti modellben egyelőre kevés adat támasztja is alá e beruházások közvetlen megtérülését.
Szakértők szerint a Meta földgáz melletti elköteleződése technológiai és időzítési szempontból is megkérdőjelezhető. A gázturbinák egyenletes terhelés mellett működnek optimálisan, míg az AI-adatközpontok energiaigénye a terheléstől függően folyamatosan és drasztikusan ingadozik. Emiatt mindenképpen akkumulátoros kiegyenlítésre van szükség, amit közvetlenül a meglévő elektromos hálózatra csatlakozva is meg lehetne oldani a csúcsidőszakok áthidalására.
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