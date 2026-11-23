A kontinens középső területei fölé érkező hideg egyre nagyobb térséget hódít meg, ennek megfelelően Európa jelentős részén az átlagosnál hűvösebb idő várható.
A Skandináv-félsziget nagy részén már a hétvégén havazott, ennek hatására az összefüggő hótakaró határa fokozatosan délebbre tolódott.
A hét elején a Baltikumban, valamint Lengyelország egyes részein is előfordulhat hóesés.
Magyarországon ugyanakkor a hideg levegő egyelőre száraz időjárással társul, így jelen pillanatban havazásra kevés esély van. A hét közepétől ugyanakkor kezd nagyobb területen növekedni a csapadék kialakulásának esélye, így akár néhány helyen hózápor is várható.
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