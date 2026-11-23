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Újra zsugorodott a beruházási aktivitás Magyarországon. A harmadik negyedévben a beruházási volumen 2,8%-kal elmaradt az előző negyedévitől, éves alapon újra két számjegyű (szezonálisan igazítva 10,2%-os) visszaesést látunk.

A beruházások zuhanása négy éve tart, a 2022-es csúcsához képest már több mint 30%-os a visszaesés. 2024-2025 fordulóján felcsillant a remény, hogy talán látjuk a ciklus alját, de 2025 második felében újra lendületet vett a lejtőn a fejlesztési aktivitás.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint

a beruházások visszaeséséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá.

A csökkenést az energiaipar növekvő beruházási aktivitása fékezte. Ezt a képet bizonyára az erősíti, hogy kifut a nagy járműipari fejlesztések hatása, ami valamelyest fékezte eddig a feldolgozóipar gyengeségét.

A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a háztartásoké növekedett. Utóbbi a lakásépítésekkel függ össze: az Otthon Start Program hatása a következő negyedévekben érhet a csúcsra - de az építési engedélyek számának alakulásában már látszik a konjunktúra vége.

A mai adat a növekedési kilátásokat is beárnyékolja. A fejlesztések elmaradása direkt módon is mérsékli a gazdasági aktivitást, közvetetten pedig a növekedési potenciált rontja. A jövő évre várt 2,5% körüli GDP-növekedéshez újra megjelent a negatív beruházási kockázat, hiszen a beruházások áthúzódó hatása már szinte biztosan negatív lesz.

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