Hétfőn az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a budaörsi csomópontnál lezárták a külső sávot, a felhajtás azonban zavartalan maradt. Ugyancsak keddig tart az a munkafolyamat, amelynek során a törökbálinti kihajtó után mintegy egy kilométeres szakaszon lezárják a külső sávot, így Budapest irányába csak a belső sávon haladhat a forgalom.

Holnaptól egészen november 27-ig az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az M0–M7 csomópontnál dolgoznak a szakemberek. Ezen a szakaszon a külső sávot zárják le, a két belső sáv és maga a csomópont azonban továbbra is használható marad.

A munkálatok utolsó ütemében, november 26-án és 27-én ismét az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán kell korlátozásra számítani. Az M0-s csomópontnál egy 500 méteres szakaszon a belső sávot zárják le a forgalom elől, a haladás azonban két sávon – a külső és a leállósáv igénybevételével – továbbra is biztosított lesz.

A Közút tájékoztatása szerint a sávlezárások különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban okozhatnak torlódásokat. A közlemény értelmében a munkálatok ezen a héten be is fejeződnek,

így a jövő héttől kezdve zavartalanul haladhatnak az autósok.

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