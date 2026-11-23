Az elmúlt harminc év legnehezebb piaci helyzetével küzdenek a gazdák a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége szerint. A kukoricahiány egész Európát érinti, ráadásul Románia felől a Duna alacsony vízállása tartósan akadályozta a szállítást, Lengyelországból pedig csak korlátozott mennyiség érhető el. Bár a terméskiesést búzával és árpával próbálják pótolni,
a megnövekedett kereslet tovább hajtja felfelé az amúgy is magas takarmányárakat.
Egyre drámaibb a hazai termelők versenyhátránya. Az érdekképviselet abszurdnak tartja, hogy miközben számos európai országba akadálytalanul érkezik az ukrán kukorica – 10-15 százalékkal csökkentve ezzel a helyi takarmányköltségeket –, az ott előállított
olcsó sertéshús a magyar piacra bejutva tönkreteszi a hazai gazdákat és vágóhidakat.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a kisebb gazdaságok több mint tíz százaléka már felhagyott a termeléssel, és több hazai nagyüzem is leállította a tenyésztést. Mindez már Magyarország sertéshúsból való önellátását is közvetlenül veszélyezteti.
A rendkívül alacsony idei termés miatt a hazai állattartók és ipari felhasználók 1,5-2 millió tonna importkukoricára szorulnak, miközben a teljes éves igényük együttesen meghaladja a 3 millió tonnát. A szövetség hangsúlyozza, hogy bár a jelenlegi krízisben a behozatal jelenti az egyetlen mentőövet, hosszú távon átfogó strukturális váltásra van szükség. A megváltozott éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodva módosítani kell a vetésszerkezetet, a talajművelési gyakorlatot és a takarmányreceptúrákat, valamint ellenállóbb növénytermesztési és állattenyésztési rendszereket kell kialakítani.
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