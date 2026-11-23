A kínai fél továbbra sem járult hozzá a Budapest–Belgrád vasútberuházás szerződéses részleteinek nyilvánosságra hozatalához – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hvg.hu kérdésére.
A tárca szerint folytatják az egyeztetéseket, de mivel a projekt magyar–kínai kormányközi megállapodás alapján valósul meg, a dokumentumok titkosítását csak közös döntéssel oldhatják fel.
A beruházáshoz kapcsolódó iratokat és a kínai hitelszerződést egy 2020-as törvénnyel tíz évre titkosították. Szél Bernadett akkori parlamenti képviselő később bíróságon próbálta megszerezni a részleteket, de a Kúria elfogadta a külügyi tárca kínai kérésre hivatkozó érvelését. Vitézy Dávid az idei kormányváltás után, júniusban hivatalosan kezdeményezte a titkosítás feloldását, a minisztérium mostani válasza szerint azonban közel öt hónap alatt sem sikerült megszerezni Peking hozzájárulását.
A magyarországi beruházás a Budapest-Ferencváros és Kelebia közötti, mintegy 160 kilométeres vasútvonal korszerűsítését és kétvágányúsítását foglalja magában, a finanszírozási konstrukcióban 85 százalékos kínai hitelaránnyal számoltak. A tervezési és kivitelezési szerződést 2019-ben a magyar–kínai CRE Konzorcium kötötte meg: a Mészáros Lőrinchez köthető RM International két kínai vállalattal együtt nyerte el a munkát.
A szerződéskötéskor közel 590 milliárd forintos beruházási értéket közöltek, aminek rövid távú megtérülése szinte esélytelen.
A személyszállítás megindítása közben tovább csúszik: a vonatok a december 13-án életbe lépő új menetrendben sem szerepelnek. Ahogy arról néhány hete írtunk, a kínai kivitelező vonatbefolyásoló rendszerében elsősorban szoftveres hibákat találtak. A berendezés a vonatok biztonságos közlekedését felügyeli, ezért minden javítás után meg kell ismételni a szükséges teszteket.
Az utasforgalom csak a hatósági, tanúsítási és független minőségbiztosítási ellenőrzések sikeres lezárása után indulhat el.
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