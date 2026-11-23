Elkezdődik a Budai Fonódó Villamoshálózat déli hosszabbításának megépítése a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésében – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

A beruházás az út alatti közművek áthelyezésével indul, mivel a villamospálya megépítése előtt elengedhetetlen a meglévő infrastruktúra kiváltása. Emiatt

november 26-tól, csütörtöktől vasárnapig tartó négynapos lezárásra kell számítani a budai alsó rakpart Bertalan Lajos utca és Rákóczi híd közötti szakaszán.

A jövő év folyamán további, több hónapig tartó korlátozások várhatók a budai felső rakparton, a Műegyetem rakparton, a Pázmány Péter sétányon, valamint az alsó rakparton a támfalak átalakítása és a föld alatti közműmunkák miatt.

A kivitelezés teljes költségvetése meghaladja a 32 milliárd forintot. Az új villamosvonal a Szent Gellért tértől indulva a felső rakparton halad végig, ahol a közterület teljes körű, szegélytől szegélyig történő újjáépítése során füvesített vágányokat és új fasorokat alakítanak ki. A nyomvonal a Műegyetem előtt, a Petőfi híd alatt áthaladva érinti az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) campusát és az Infoparkot, majd a Rákóczi híd alatti átvezetést követően eléri a Kopaszi-gát térségét. Itt közvetlen kapcsolatot létesít a Déli Körvasút új megállóhelyével, a vonal ideiglenes végállomása pedig a Budafoki útnál lesz.

A kivitelezőknek 2029-re kell befejezniük a teljes projektet. Az új vágányok és a kapcsolódó úthálózat kiépítésének leglátványosabb fázisa 2028-ban és 2029-ben várható. Vitézy Dávid kiemelte, hogy a kivitelezéssel járó forgalmi korlátozások ellenére elkerülhetetlen a fejlesztések megvalósítása:

Számos beruházást kell egyidejűleg elindítani a fővárosban, mivel a kötöttpályás infrastruktúra területén felhalmozódott több évtizedes lemaradást csak folyamatos építkezésekkel lehet pótolni.

A projekt következő ütemének előkészítése is megkezdődött: a BKK már kiírta a közbeszerzési eljárást a vonal Budafoki úttól Budafokig tartó meghosszabbításának tervezésére. A Kopaszi-gát és a Budafoki út térségében található irodaházaktól, az új lakónegyedből és az egyetemi campusokról induló villamosok egy része a Szabadság hídon keresztül a Deák Ferenc térig – a jövőben tervezett Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal megépülését követően pedig a Nyugati pályaudvarig – közlekedik majd. A szerelvények másik része a budai oldalon marad, csatlakozva a 12 évvel ezelőtt kiépített, Batthyány tér és Margit híd közötti hálózathoz.

A beruházással párhuzamosan más jelentős közlekedésfejlesztési projektek is indulnak a térségben és a fővárosban.

A budai fonódó hálózat bővítésével párhuzamosan az agglomerációban elkezdődik a HÉV-vonalak korszerűsítése, míg a pesti oldalon a rakpartot, a Nagykörutat és a Bajcsy-Zsilinszky utat érintő fővárosi fejlesztések indulnak el

– tette hozzá a miniszter.

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